Cardique reverdece Bayunca con más de 650 árboles y fortalece el paisaje urbano del corregimiento

La iniciativa, desarrollada desde hace aproximadamente un año, ya muestra resultados visibles con ejemplares que han crecido satisfactoriamente, renovado su follaje y se han adaptado favorablemente a las condiciones del sector.

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De acuerdo con Apolinar Redondo, profesional especializado del área de Flora de Cardique, la intervención busca generar múltiples beneficios ambientales y sociales para la comunidad.

“Con la siembra de estos árboles en el corregimiento de Bayunca se ha buscado un beneficio ambiental y ecológico consistente en la plantación de más de 650 ejemplares de especies adaptadas a las condiciones urbanas del territorio. Por solicitud de la comunidad se hizo énfasis en árboles frutales, especialmente el mango, una especie que ha demostrado una excelente adaptación a las características de los suelos de la zona”, explicó.

El especialista destacó que este proceso de arborización contribuye a reverdecer el corregimiento, mitigar las altas temperaturas, mejorar el paisaje urbano, capturar carbono, fortalecer la calidad del aire y garantizar, a mediano plazo, una fuente de alimento tanto para las comunidades como para la fauna silvestre.

Los beneficios de la iniciativa ya son percibidos por los habitantes del sector. Adelaida Cervantes expresó su satisfacción al observar el crecimiento del árbol sembrado frente a su vivienda.

“Yo creo que sí se está desarrollando muy bien porque ya está cambiando las hojas de nuevo. Le doy las gracias a Cardique por la siembra de mi arbolito. Estoy pendiente de cuidarlo, de quitarle las hojitas secas y de mantenerlo en buenas condiciones. Ahora esperamos verlo crecer más y que pronto empiece a dar frutos”, manifestó.

Por su parte, Angelo Bacci resaltó que este proyecto demuestra cómo las acciones de compensación ambiental pueden convertirse en verdaderas oportunidades de transformación para las comunidades.

“Cada árbol que sembramos representa una inversión en el futuro ambiental de nuestro territorio. En Bayunca estamos viendo cómo una acción de compensación se convierte en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, recuperar espacios verdes, reducir el impacto de las altas temperaturas y fortalecer la relación de la comunidad con la naturaleza. Nuestro propósito es seguir impulsando iniciativas que generen beneficios duraderos para las generaciones presentes y futuras”, afirmó.

La jornada de siembra contempló especies de gran porte, con alturas superiores a los 2,5 metros al momento de su establecimiento, lo que permite acelerar la generación de beneficios ambientales, mejorar las tasas de supervivencia y reducir los tiempos de mantenimiento. Además, muchas de estas especies comenzarán a producir frutos en los próximos años, consolidando a Bayunca como un territorio cada vez más verde, resiliente y sostenible.

El líder comunitario Arnovis Flórez Suárez destacó el impacto positivo que tendrá esta iniciativa para las familias del corregimiento.

“Esta es una gran apuesta por el beneficio que nos deja a todos. Hoy en día muchos niños y adultos mayores no tienen dónde encontrar una fruta como el mango. Este proyecto contribuye a la alimentación de la población, nos brinda sombra y mejora nuestro entorno. Es una siembra que traerá bienestar para las futuras generaciones”, expresó.

Con esta intervención, Cardique reafirma su compromiso con la restauración ambiental, la adaptación al cambio climático y la construcción de territorios más sostenibles, donde la participación comunitaria y la protección de los recursos naturales se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo de la región. Además de embellecer el paisaje urbano, la estrategia fortalece la seguridad alimentaria, promueve la biodiversidad y aporta al bienestar de las comunidades que hoy se convierten en guardianas de estos nuevos espacios verdes.