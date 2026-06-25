Capturan a alias ‘Palomo’ y ‘Checho’ con anotaciones por tráfico de drogas

En una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional propinaron un importante golpe al microtráfico con la captura de dos presuntos expendedores de sustancias alucinógenas, en el norte de la ciudad.

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En el primer operativo, desarrollado durante actividades de registro y control adelantadas por las patrullas del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional en el barrio Manga, fue capturado un sujeto conocido como alias ‘Palomo’, de 35 años de edad, quien presuntamente se dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes.

Al capturado le fueron incautados dos empaques herméticos que contenían una sustancia pulverulenta de color rosado, conocida como tusi, lista para su comercialización. La sustancia tenía un peso aproximado de 10 gramos y un valor estimado de 500 mil pesos.

A alias ‘Palomo’ le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de violencia intrafamiliar (2018) e inasistencia alimentaria (2019).

De igual forma, en el sector de la Plaza de los Coches, en el Centro Histórico, fue capturado alias ‘Checho’, de 41 años de edad, quien fue sorprendido presuntamente expendiendo sustancias estupefacientes.

Durante el procedimiento, le fueron incautadas 15 bolsitas de base de coca, listas para su comercialización, avaluadas en 500 mil pesos.

Alias ‘Checho’ presenta cinco anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes (2018, 2025) y violencia intrafamiliar (2018, 2019, 2025).

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

“La presencia permanente de nuestros policías en sitios estratégicos de la ciudad permite obtener resultados contundentes contra quienes se dedican al expendio de sustancias estupefacientes”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.