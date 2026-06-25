Capturan a alias ‘El Gato’ y ‘El Ratón’ por hurto y receptación de motocicletas en Cartagena

Capturaron a alias 'el Gato' y 'el Ratón'. // Policía Metropolitana de Cartagena

En desarrollo de acciones orientadas a contrarrestar el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional adelantaron operativos en la ciudad y su área metropolitana, logrando la recuperación de dos motocicletas, la captura de dos sujetos y la aprehensión de dos adolescentes.

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El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Brisas, donde fue capturado alias ‘El Ratón’, de 19 años y se aprehendieron dos adolescentes de 17 años, quienes minutos antes, al parecer, habían despojado a un ciudadano de su motocicleta.

La rápida reacción policial permitió interceptar a los tres implicados en el hurto y recuperar la motocicleta. El propietario agradeció a los uniformados por haberle devuelto su único medio de transporte.

De igual forma, en el barrio Carrizal, del municipio de Clemencia, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal recuperaron una motocicleta marca Hero, modelo 2015, de placa VLW-41D, la cual registraba un reporte por el delito de hurto agravado, ocurrido el 9 de junio de 2026 en ese mismo municipio.

Por estos hechos fue capturado un sujeto conocido en el mundo del hampa como ‘El Gato’, por el delito de receptación, quien presenta cuatro anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación, uso de documento falso y violencia intrafamiliar.

Los capturados, aprehendidos y elementos recuperados, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias preliminares.

“En lo corrido del año se han capturado 538 personas por el delito de hurto y se han recuperado 136 motocicletas”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.