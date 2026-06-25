Cambios de nombre y rectificaciones, los trámites catastrales más solicitados en Cartagena en 2026

En Cartagena de Indias, hasta mayo de este año, se han recibido 17.820 solicitudes de trámites catastrales, el 91,2% de ellos ya han sido resueltos en esta vigencia por el equipo técnico y jurídico del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), el gestor catastral de La Heroica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Desde AMB Catastro Cartagena trabajamos para brindarles a los cartageneros un servicio público catastral que sea ejemplo de transparencia, respuestas claras y oportunas, y que el acceso a la información sea siempre rápido y seguro. Continuamos fortaleciendo el proceso, técnico y jurídico, para que los resultados sigan siendo positivos para los cartageneros y por supuesto para el Distrito, en correspondencia con la confianza que ha depositado en nosotros el alcalde Dumek Turbay”, indicó el gerente, Roberto Vélez Cabrales.

En lo que va del año, el trámite con el mayor número de solicitudes es el de primera clase o cambio de nombre con 8.699 solicitudes, de las cuales el 99,3% han sido resueltas; en el segundo lugar ha sido la rectificación de la información catastral con 714, el 48% se ha finalizado y el restante está en trámite.

A estos le siguen trámites como la revisión de avalúo catastral con 367 solicitudes; predio o mejora omitida con 323 y actualización de linderos con efectos registrales con 271. Además, las solicitudes de productos como cartas y certificados catastrales ya suman 5.255, de las cuales el 100% ha sido entregado a los ciudadanos.

“Es importante destacar que el gestor catastral no emite ningún tipo de cobro por la radicación o gestión de trámites y productos catastrales, estos son gratuitos en la entidad”, destacó Vélez Cabrales.

Para realizar su trámite, puede acercarse a las oficinas en Manga, callejón Olaya, carrera 23 #25–170; en la oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, ubicada en la Plaza del Joe, en el Centro Histórico; o enviarlo a través del correo electrónico gestorcatastralcartagena@ambq.gov.co.

Si requiere orientación sobre el trámite o los documentos necesarios para radicar su solicitud, puede consultar la información disponible en www.catastrocartagena.ambq.gov.co.