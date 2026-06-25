Bertha Teresa Bolaños regresa a las cámaras con “La Otra Pregunta”

En los años 90 Cartagena de Indias descubrió a esta reportera entregada a su oficio y digna del respeto de la gran mayoría de los ciudadanos por su calidad humana, su seriedad y su disciplina frente a la labor de reportería, hoy Bertha Te nuevamente nos deleita con un podcast limpio, sencillo pero muy interesante, correctamente realizado por el productor audiovisual Carlos Guardela Bolaños, su hijo, quien decidió traer de nuevo a su madre frente a una cámara para continuar entregándole a la ciudad el talento a través de La Otra Pregunta.

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La Otra Pregunta es un podcast/entrevista conversacional enfocado en destacar personas valiosas de Cartagena dando visibilidad a sus historias de vida, trayectoria, propósito y pasión.

La Otra Pregunta no busca una entrevista

tradicional, sino una conversación humana, íntima y auténtica, donde el invitado pueda mostrarse más allá de su rol profesional es decir visibiliza personas que merecen ser reconocidas por su aporte, trayectoria o impacto, mostrando su lado más humano.

“Cuando decidí regresar a las cámaras quise mostrar a nuestra gente como lo que son: seres

valiosos que merecen ser destacados. A través de La Otra Pregunta entrego a mi ciudad lo que siempre he entregado: mi pasión por el oficio, el respeto por la gente que nos rodea, el amor por mi territorio y todas las historias que se me atraviesen para que las puedan disfrutar conmigo. En resúmen no es solo un podcast es una plataforma de reconocimiento humano y profesional a través de conversaciones auténticas " expresó la periodista Bertha Teresa Bolaños al referirse a su podcast La Otra Pregunta que se puede disfrutar a través del canal de Youtube ( laotrapreguntayt )

La periodista considera que al periodismo le está haciendo falta una pizca de seriedad, de buenas noticias y de la pasión que caracterizó a la prensa de la década pasada.