Avanzan las obras en la avenida Pedro Romero con dos frentes de trabajo simultáneos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay y a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa avanzando con las obras de rehabilitación de la avenida Pedro Romero, una de las principales arterias viales de la ciudad, mediante el programa Vías para la Felicidad.

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Actualmente, las intervenciones se ejecutan en dos frentes de obra de manera simultánea, con jornadas continuas de trabajo durante las 24 horas, con el propósito de acelerar la recuperación de esta importante vía y reducir los tiempos de ejecución en beneficio de la ciudadanía.

Intervención avanza en el sector Foco Rojo

Uno de los frentes de trabajo se encuentra en el sector Foco Rojo del barrio Olaya Herrera, donde se adelanta una rehabilitación integral de ambos carriles de la avenida. En este punto ya se registran cerca de 170 metros lineales intervenidos y se desarrollan labores de fundida de pavimento, construcción de andenes, bordillos y mejoramiento del espacio público en el entorno de la Institución Educativa Foco Rojo.

Las obras contemplan la demolición de losas deterioradas, excavación y retiro del material existente, conformación de una nueva estructura vial con material triturado de alta calidad y capas de compactación, así como la fundida de concreto rígido acelerado de 25 centímetros de espesor, una tecnología que permite habilitar la vía en menor tiempo sin comprometer la resistencia y durabilidad de la infraestructura.

De acuerdo con la programación establecida, se espera que este tramo quede completamente habilitado la próxima semana.

Plan de manejo de tráfico

Como parte de las medidas adoptadas para facilitar la circulación vehicular durante las obras, se implementó un nuevo Plan de Manejo de Tráfico en el sector de Foco Rojo.

Los vehículos que transitan en sentido Centro – Terminal deberán tomar el desvío por la carrera 49C con giro a la derecha para continuar su recorrido.

Por su parte, los conductores que se movilizan en sentido Terminal – Centro deberán utilizar la carrera 50 con giro a la izquierda hacia la avenida Pedro de Heredia, reincorporándose posteriormente a la avenida Pedro Romero por las carreras 49A y 49.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reitera su compromiso con la recuperación de la malla vial de la ciudad e invita a los ciudadanos a respetar la señalización instalada en obra y atender las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en los diferentes frentes de intervención.

Segundo frente de trabajo en La Candelaria

De manera paralela, un segundo grupo de trabajo avanza en el sector de La Candelaria, a la altura de la Institución Educativa Ciudad de Tunja, acercándose hacia el barrio Boston.

En esta zona las labores incluyen rehabilitación vial, limpieza y optimización de sistemas de drenaje, con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas lluvias y garantizar una solución integral para la comunidad.

Debido a las características del sector y a la presencia de establecimientos comerciales, las intervenciones se realizan manteniendo un carril habilitado para facilitar la movilidad. Solo durante las actividades de fundida se efectúan cierres temporales totales del tramo intervenido.

Más de 10.500 metros cuadrados recuperados

Desde el inicio de las obras, la Administración Distrital ha intervenido más de 10.500 metros cuadrados a lo largo de la avenida Pedro Romero.

Los trabajos han beneficiado sectores como la Ye de Olaya, Nuevo Paraíso, Fredonia, La Magdalena, Playas Blancas, La Puntilla, Stella, Ricaurte, 11 de Noviembre, 13 de Junio, el Puente del Caimán y el entorno de la Casa de Justicia, entre otros puntos priorizados por su alto nivel de deterioro.

Además de la rehabilitación de la calzada, el proyecto contempla mejoras en espacio público, accesos a viviendas y establecimientos comerciales, andenes y sistemas de drenaje, contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente para peatones y conductores.

El Líbano: próximo tramo a intervenir

Una vez culminen las labores en Foco Rojo, el programa Vías para la Felicidad avanzará hacia el sector El Líbano.

Para garantizar la movilidad durante esta nueva etapa, se mantendrá un plan de manejo de tráfico que permitirá el desarrollo de los trabajos con condiciones adecuadas de seguridad para conductores, peatones y trabajadores.