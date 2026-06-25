Avanza mantenimiento integral en el Puente Heredia Nuevo para mejorar la seguridad vial

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, continúa ejecutando las obras de mantenimiento y adecuación del Puente Heredia Nuevo, intervención que busca garantizar la seguridad y durabilidad de esta importante infraestructura vial utilizada diariamente por cientos de conductores.

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Los trabajos complementan la reciente entrega de la rehabilitación de la Calle de la Media Luna y su nueva glorieta. A la fecha, ya culminó la pintura de las barandas metálicas del puente, mientras continúan las labores de adecuación y recuperación de bordillos, mantenimiento de andenes y fabricación de las tapas del canal ubicado sobre la estructura.

En los próximos días también se ejecutará la reposición de las juntas de dilatación que desaparecieron del lugar y que son fundamentales para garantizar el correcto comportamiento estructural del puente frente al tránsito vehicular permanente y a los movimientos naturales propios de este tipo de infraestructuras.

La intervención contempla además la recuperación y mejoramiento de andenes para facilitar la movilidad de los peatones tanto locales como visitantes, así como el mantenimiento correctivo de las barandas existentes, fortaleciendo las condiciones de seguridad en todo el puente.

Con estas acciones, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa desarrollando obras que mejoran la infraestructura vial, garantizando espacios más seguros y adecuados para la movilidad de la ciudadanía.