Armada de Colombia inicia campaña humanitaria por poblaciones del río Magdalena

En el marco de la conmemoración de los 205 años de la “Noche de San Juan”, la Armada de Colombia dio inicio a la campaña “Navegando al Corazón del Magdalena”, una travesía que recorrerá una de las arterias fluviales más importantes del país llevando bienestar y alegría a bordo del Buque de Desembarco Anfibio “Golfo de Morrosquillo”.

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Cientos de cartageneros se dieron cita en el muelle de la Bodeguita en Cartagena, lugar donde se llevó a cabo la ceremonia en la que zarpó el buque con más de 60 personas a bordo, quienes serán los encargados de llevar a cabo una de las misiones humanitarias más importantes que lleva a cabo la Institución Naval en el Caribe colombiano en alianza con instituciones del sector público y privado.

El Contralmirante Omar Yesid Moreno oliveros, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe (E) y Verónica Payarez Vásquez, Asesora de Despacho de la Gobernación de Bolívar, fueron los encargados de presidir la ceremonia en la que, además, se conmemoró la gesta independentista del 24 de junio de 1821, cuando tropas lideradas por el Gran Almirante José Padilla López entraron a Cartagena de Indias con el objetivo de iniciar la toma de la ciudad, que desde 1815 había estado bajo control realista. El éxito de esta hazaña histórica fue el último golpe militar necesario para la expulsión definitiva de las tropas realistas de esta región del Caribe. Un homenaje que resalta, recuerda y honra a los próceres de la independencia, quienes con su valentía y sacrificio forjaron la historia de nuestra nación.

Sobre la Travesía…

Esta es la onceava versión de la campaña “Navegando al Corazón del Magdalena” que durante 22 días navegará más de 1.600 kilómetros en las aguas del río Magdalena, llegando a nueve poblaciones de los departamentos de Bolívar, César y Santander en las que se espera beneficiar a más de 18 mil personas.

Las poblaciones a visitar son: Yatí, Las Martas, El Peñón, Río Viejo y Cantagallo en Bolívar; así como la Gloria y Gamarra en Cesar y Guayabo y Vijagual en Santander, donde más de 120 personas entre voluntarios, funcionarios públicos, militares y policías estarán comprometidos en las nueve jornadas brindando atención en medicina general y especializada, prevención de enfermedades, vacunación, odontología, optometría y nutrición infantil, además entregarán donaciones y acercarán la oferta estatal y departamental con la donación de más de 28 toneladas de alimentos, 2.500 prendas, cinco mil bebidas hidratantes, kits educativos, 10 sillas de ruedas, 20 cama cunas y dos unidades móviles que prestarán servicios especializados dirigidos a las mujeres.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe, continúa fortaleciendo la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado a fin de promover iniciativas en beneficio de las poblaciones asentadas en el Gran Caribe colombiano, consolidando de esta manera la presencia estatal y contribuyendo al bienestar y la inclusión social.