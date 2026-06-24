Solicitan declarar emergencia sanitaria por contaminación del agua que reciben familias dos barrios

Santa Marta

La Personería de Santa Marta solicitó a la Secretaría de Salud Distrital evaluar la declaratoria de emergencia sanitaria en los sectores de El Pando y María Eugenia, tras confirmarse mediante concepto técnico la presencia de contaminación del agua destinada al consumo humano con materia fecal.

La Personería solicitó a la Secretaría de Salud la evaluación técnico-sanitaria de la calidad del agua en la zona, obteniendo como respuesta un concepto que certifica la contaminación con materia fecal y advierte expresamente que esta situación representa un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con la Personería, el origen de la intervención se remonta al 4 de junio de 2026, cuando más de 60 habitantes del barrio María Eugenia radicaron una solicitud formal denunciando deficiencias en la estación de bombeo, interrupciones en el servicio y posibles episodios de contaminación, especialmente en el sector comprendido entre la calle 40 y las carreras 12 a 16.

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Los habitantes reportaron además fuertes olores, acumulación de aguas, proliferación de vectores, afectaciones en instituciones educativas y la aparición de enfermedades presuntamente asociadas al consumo de agua contaminada. A esto se suma la reiterada inconformidad por la falta de una solución estructural por parte de ESSMAR E.S.P.

Asimismo, recordó que la normatividad vigente permite la adopción inmediata de medidas sanitarias de seguridad cuando se evidencien riesgos inminentes para la comunidad, especialmente en materia de agua para consumo humano.