Recuperan motocicleta robada en Mompox- Bolívar: hay un capturado

Lo que parecía un procedimiento rutinario de control terminó con la captura de un hombre y la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como hurtada. La acción policial se registró en el barrio Santa Martín, sobre la vía nacional que atraviesa el Distrito de Mompox.

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Uniformados adscritos a la zona de atención policial realizaban labores de patrullaje, prevención y control cuando observaron a un ciudadano movilizándose en una motocicleta de color negro. Ante la actitud sospechosa, los policías le realizaron señal de pare para efectuar un procedimiento de registro, identificación y verificación de antecedentes.

Durante la consulta realizada mediante dispositivo electrónico PDA a la motocicleta de placas KDH-48H, marca Suzuki, línea AX4, modelo 2025, el sistema arrojó una alerta positiva, por lo que el procedimiento fue trasladado hasta las instalaciones policiales para una inspección más detallada.

Posteriormente, con el apoyo de un Técnico Profesional en Identificación de Automotores y mediante consulta en el Sistema Integrado de Información, se confirmó que el vehículo presentaba requerimiento vigente por hurto desde el pasado 14 de abril de 2026.

Según las autoridades, la motocicleta era solicitada por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Segovia, Antioquia, dentro de una investigación relacionada con el delito de hurto.

Tras la verificación, los uniformados procedieron a capturar en flagrancia al conductor, conocido con el alias de “El Chamo”, por el delito de receptación, siendo dejado a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados operativos y señaló que “los controles permanentes en vías y zonas urbanas continúan dando resultados contundentes contra el delito. Invitamos a los ciudadanos a verificar siempre la procedencia legal de los vehículos que adquieren y a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123”.