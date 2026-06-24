Policía capturó a hombre por presunto incumplimiento a detención domiciliaria en Bolívar

Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de control vial terminó con la captura de un hombre que, pese a tener una medida de casa por cárcel vigente, se encontraba transitando por una carretera nacional del departamento de Bolívar.

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El caso se registró en el kilómetro 62 de la Ruta 9005, en la vía que comunica a San Onofre con Cartagena, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar adelantaban actividades de prevención, control y verificación de antecedentes a conductores y vehículos.

Durante el operativo, los policías detuvieron una motocicleta marca Bajaj, de color blanco y placas conducida por un joven natural del municipio de Turbana, Bolívar.

Al solicitar los documentos del vehículo y realizar las verificaciones correspondientes en las bases de datos institucionales, los uniformados detectaron una inconsistencia que llamó su atención. La consulta realizada en el sistema de población privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló que el ciudadano registraba una medida de detención domiciliaria vigente en el municipio de Arjona.

De acuerdo con la información oficial, el hombre se encuentra vinculado a un proceso judicial por el delito de violencia intrafamiliar y debía permanecer en su lugar de residencia cumpliendo la medida impuesta por las autoridades competentes.

Ante el incumplimiento de la restricción judicial, los uniformados procedieron a hacer efectiva su captura por el delito de fuga de presos, contemplado en la legislación penal colombiana para quienes evaden o incumplen medidas privativas de la libertad.

El capturado fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para definir su situación jurídica.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de los controles permanentes que se realizan en los corredores viales del departamento.

“Estos resultados reflejan la efectividad de los controles que diariamente realizan nuestros policías en las vías de Bolívar. Seguiremos trabajando para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el territorio departamental”, manifestó el oficial.