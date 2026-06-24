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“No me gasté una sola neurona hablando de constituyente”: ministro de justicia, Jorge Iván Cuervo

el ministro de justicia, Jorge Iván Cuervo, habló en 6AM W sobre el proceso de empalme que avanza por parte de la cartera.

“No me gasté una sola neurona hablando de constituyente”: ministro de justicia, Jorge Iván Cuervo

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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