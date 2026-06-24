Hallaron arma de fuego sin documentos en vehículo que transitaba por Vía al Mar

En medio de los constantes operativos de prevención y control que se desarrollan sobre los principales corredores viales del departamento, la Policía Nacional logró sacar de circulación un arma de fuego que era transportada de manera irregular por un ciudadano en la Vía al Mar. El hallazgo se produjo durante una intervención rutinaria que terminó evitando un posible riesgo para la seguridad de quienes transitan por esta importante arteria vial del Caribe colombiano.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar en el kilómetro 16 de la Ruta 90A01, en el tramo que conecta a Cartagena con Barranquilla. Durante las labores de registro y verificación, los policías encontraron una pistola marca Córdoba, calibre 9 milímetros, de color negro, junto con un proveedor y ocho cartuchos.

De acuerdo con las autoridades, la incautación se efectuó por infringir lo establecido en el Decreto Ley 2535 del 17 de diciembre de 1993, artículo 85 literal F, en concordancia con la Resolución No. 001 del 14 de enero de 2026 expedida por el Segundo Comando de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, relacionada con las restricciones para el porte de armas de fuego.

“El compromiso de nuestros uniformados es permanente para garantizar la seguridad en las vías del departamento. Estos resultados son producto de los controles que realizamos de manera continua para prevenir hechos que puedan afectar la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El arma de fuego, junto con la munición incautada, fue dejada a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las acciones de control y prevención en las carreteras del departamento bajo la estrategia institucional de protección a los viajeros y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.