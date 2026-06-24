Este domingo 28 de junio, VI Marcha del orgullo en Cartagena

Bajo la estrategia Cartagena es Diversa, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias extiende la invitación a miembros de la comunidad LGBTIQ+ a la conmemoración del mes del orgullo pride, una fecha celebrada en todo el mundo y Cartagena no podía ser la excepción. Este domingo se vivirá una gran jornada que tiene como principal objetivo promover el respeto y el amor.

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“La escucha activa ha sido permanente con las mesas técnicas y civiles de la población diversa y han sido ellos quienes han propuesto al Distrito que para este 2026, la reconocida marcha del orgullo pride se tome un nuevo sector. Sus representantes han manifestado la importancia de descentralizar esta histórica movilización y seguir llevando el mensaje a todos los rincones de la ciudad”, comenta Johanna Ordosgoitia, asesora de despacho para asuntos de la mujer y diversidades de género.

La cita es este domingo, 28 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde: la gran marcha Pride tendrá como punto de partida el CAI de Ceballos y el cierre con broche de oro se concentrará en el parqueadero de la Plaza de Todos, allí diferentes colectivos y grupos artísticos realizarán sus presentaciones.

Diferentes entidades distritales se sumarán a lo largo de la movilización del orgullo Pride, dentro de las que se encuentran la Secretaría de Desarrollo Social, el DATT, el IPCC, Secretaría del Interior, entre otras. Se espera que el comportamiento de los cartageneros esté a la altura demostrando respeto y reconocimiento a la población diversa.