Conecta Cartagena Productiva: una apuesta para impulsar inclusión y desarrollo económico local

Con el propósito de fortalecer la articulación entre actores estratégicos y generar soluciones conjuntas frente a los principales desafíos económicos y sociales de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron hoy Conecta Cartagena Productiva, una estrategia que busca consolidar un Ecosistema de Gobernanza Colaborativa para impulsar la inclusión productiva y el desarrollo económico local.

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Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Cooperación Internacional, reúne a entidades públicas, organizaciones sociales, gremios, academia y sector privado, con el fin de conectar las capacidades existentes para ampliar las oportunidades económicas de la población y fortalecer el desarrollo sostenible de la ciudad.

El lanzamiento contó con la participación de representantes de mesas distritales y departamentales, redes de liderazgo territorial, organizaciones empresariales, instituciones académicas y actores clave como la Gobernación de Bolívar, Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO Bolívar, Fundación Santo Domingo, Invest in Cartagena, Círculo de Obreros de San Pedro Claver, Colectivo Traso, Plan de Emergencia Social Pedro Romero, entre otros.

El secretario de Hacienda Distrital, Haroldo J. Fortich González, aseguró que “con la ejecución de la estrategia Conecta Cartagena Productiva, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz da un paso trascendental hacia una ciudad más inclusiva, equitativa y sostenible, donde las oportunidades de desarrollo económico lleguen a más personas, especialmente a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, quienes históricamente han enfrentado mayores barreras para acceder a empleos, emprendimientos y mecanismos de protección social. Instamos a todos los sectores y actores a participar activamente en cada espacio convocado e impulsar este valioso proceso”.

¿Por qué Conecta Cartagena Productiva?

Conecta Cartagena Productiva surge en un contexto en el que la ciudad enfrenta desafíos significativos en materia de desarrollo. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y análisis de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE) de la Secretaría de Hacienda Distrital, actualmente cerca del 67 % de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que la informalidad laboral alcanza el 48,9 %. A esto se suma que el 89 % del tejido empresarial está conformado por microempresas que concentran apenas el 1 % de los activos de la ciudad.

Ante este panorama, la estrategia liderada por el Distrito en alianza con el PNUD Colombia propone una nueva forma de abordar los retos del territorio, a través de mesas de diálogo que promuevan la colaboración entre sectores para identificar oportunidades, compartir conocimiento, fortalecer capacidades y generar respuestas de mayor escala e impacto.

Además, busca ampliar la conversación sobre el futuro de Cartagena más allá de su reconocido liderazgo turístico, impulsando oportunidades en sectores como: emprendimiento, economía del conocimiento, innovación, logística, industria, servicios, economía creativa y desarrollo sostenible.

La gerente del Área de Protección Social e Inclusión Productiva del PNUD Colombia, Alejandra Corchuelo, señaló que “Cartagena cuenta con un amplio capital institucional, empresarial y social. Nuestro propósito es contribuir a conectar esas capacidades, facilitar la construcción de agendas compartidas y fortalecer los mecanismos de articulación que permitan transformar el conocimiento colectivo en oportunidades concretas para las personas. Conecta Cartagena Productiva busca dejar capacidades instaladas y consolidar una plataforma sostenible para el desarrollo de la ciudad”.

Conecta Cartagena Productiva es un llamado a todos los sectores y actores a sumarse activamente a este proceso, que durante los próximos meses desarrollará espacios de construcción colectiva orientados a impulsar soluciones estratégicas para la inclusión productiva, la generación de empleo, el emprendimiento y la protección social en Cartagena.