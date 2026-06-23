Hombre era requerido por hurto calificado y agravado en Bolívar: policía lo capturó

Los viajes por carretera guardan historias de alegría, reencuentros y nuevos destinos, pero también pueden convertirse en escenario de hechos delictivos. Uno de los presuntos responsables de un atraco a pasajeros de un bus intermunicipal fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Calamar, Bolívar. Se trata de alias “Chepacorina”, quien era buscado mediante orden judicial.

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La captura fue realizada por uniformados de la Policía Nacional en desarrollo de actividades de investigación y seguimiento, permitiendo hacer efectiva la orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Chepacorina” estaría involucrado en el hurto cometido contra varios pasajeros que se movilizaban en un bus intermunicipal, a quienes presuntamente despojaron de dinero, teléfonos celulares y demás pertenencias.

Las autoridades señalaron que el capturado registra 17 anotaciones judiciales por diferentes delitos, un historial que evidencia su recurrente vinculación con actividades ilícitas.

Tras su captura, alias “Chepacorina” fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los hechos que se le atribuyen.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó este importante resultado operativo contra la delincuencia.

“Seguimos adelantando acciones investigativas y operativas que permitan ubicar y capturar a las personas requeridas por la justicia. Este resultado refleja el compromiso de nuestros policías por garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir de manera frontal los delitos que afectan la convivencia”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de las líneas de atención, información que resulta fundamental para fortalecer la seguridad y facilitar la captura de quienes pretenden evadir la acción de la justicia.