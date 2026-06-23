¿Elección de De la Espriella como nuevo presidente de Colombia influyó en precio actual del dólar?

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.406,14 pesos (COP) para este martes 23 de junio de 2026, lo que lo pone en un precio similar al que se tenía hace seis años.

Ahora, aunque pueden haber muchas razones, se ha cuestionado si una de estas es la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030.

Lea más: Precio del dólar en Colombia HOY 23 de junio: se presenta una nueva alza, según el Banrep

Por esta razón, para explicar esta coyuntura habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el experto en la materia Omar Suárez, quien está al frente de Aval Casa de Bolsa, es decir, la comisionista del Grupo Aval.

“Lo que hemos visto en el dólar es que después de la primera vuelta presidencial hubo un fortalecimiento del peso colombiano, o sea, disminución de la tasa de cambio. Una cosa era lo que decían las encuestas antes de la primera vuelta y otra cosa fueron los resultados que tuvimos en la primera vuelta, entonces, después de la primera vuelta los mercados siempre tratan de anticipar lo que va a suceder y vimos en las casas de apuestas que había alrededor del 90% de probabilidad de que ganara Abelardo, ya después de la primera vuelta también mostraban a Abelardo ganando las elecciones y por eso todos los activos financieros colombianos se valorizaron: el mercado de acciones, el peso colombiano el peso colombiano, los bonos del gobierno, que son los test, y el riesgo país empezó a disminuir después de conocer los resultados de la primera vuelta”, explicó en su primera intervención.

Y agregó: “Luego, ya este fin de semana, cuando conocimos que efectivamente Abelardo había ganado las elecciones, pues pasó lo contrario, y es que se tomaron ganancias. Entonces, en finanzas, en bolsa, hay una frase muy famosa que dice: ‘Compra con el rumor, vende con la noticia’, Entonces, todos los que estaban apostando, todos los que creían que Abelardo iba a ganar por temas matemáticos, por probabilidades, efectivamente ya tomaron ganancias y ahora, ¿qué va a pasar con el dólar? Pues eso va a depender de un montón de cosas".

“La tasa de interés del Banco de la República está bien alta y se espera que siga subiendo, porque la inflación va a seguir subiendo, se espera más o menos que termine el año alrededor de 6.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que si Colombia sube las tasas de interés, pues se ve más atractivo en términos de rentabilidad para los inversionistas extranjeros y por eso entran dólares al país, pero por otro lado está Estados Unidos y el resto del mundo ya mirando si suben tasas de interés por el conflicto en Oriente Medio, que aumentó la inflación en estos países. Recordemos que el conflicto en Oriente Medio incrementó el precio del petróleo, aumentó el precio del gas, de los fertilizantes, y eso generó que la inflación en Europa, en Estados Unidos y en la mayoría de países del mundo, pues han mostrado presiones alcistas", contó.

Según el experto, “hay unas fuerzas para un lado y otras fuerzas para el otro. Entre más suban las tasas del Banco de la República, pues eso genera más presiones bajistas en la tasa de cambio. Pero si por otro lado Estados Unidos las empieza a subir, pues pasa lo contrario, hay más presiones alcistas”.

‘Compra con el rumor, vende con la noticia’

El experto explicó a qué se refiere con esa frase, específicamente en la materia electoral que vivió Colombia.

“Cuando yo menciono ‘Compra con el rumor, vende con la noticia’ es una frase muy famosa en bolsa, en finanzas, y fue lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta. Quienes creían que efectivamente Abelardo iba a ganar, por la información que conocimos en las votaciones de primera vuelta, pues empezaron a comprar para acciones, peso colombiano, test, etc, con el optimismo de que quedara un presidente más promercado. Entonces, efectivamente, cuando ya quedó, pues, lo que vimos fue que los activos financieros se devolvieron, o sea, se tomaron ganancias. Entonces, el Colcap subió más o menos 15%, la bolsa colombiana subió más o menos 15%, entra en la primera y la segunda vuelta. Entonces, ahí ya se hizo una ganancia, estamos hablando de un comportamiento de corto plazo de los activos financieros y estuvo bien para quienes creyeron que efectivamente Abelardo iba a ganar; eso generó una valorización

¿Se mantendrá la alta volatilidad del dólar y de la tasa de cambio en el país?

Suárez explicó que para esto “definitivamente hay unas razones internacionales y locales. Vamos a seguir viendo alta volatilidad. Y las razones internas van a depender mucho de cuáles van a ser las políticas económicas del nuevo gobierno. Recuerden que hay unos temas que preocupan mucho en Colombia y es el alto déficit fiscal y el aumento de la deuda. Entonces, es qué políticas económicas va a implementar el nuevo gobierno para reducir ese déficit fiscal, porque nuestros gastos están siendo mucho más grandes que los ingresos y eso ha hecho que el riesgo país aumente”.

“El mercado va a estar mirando muy detalladamente quiénes son los ministros, cuáles son las políticas económicas que se van a implementar, los planes de gasto de ajuste. Entonces, dependiendo esas políticas económicas, vamos a ver que de pronto el dólar va a tomar un poco más de presión alcista o más bajista, porque obviamente una cosa son las elecciones presidenciales y otra cosa es ya ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Y quiénes van a estar en el gabinete? ¿Qué tan técnicos son?“.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:23 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: