Desmantelada presunta banda dedicada a hurtar droguerías en Cartagena

En desarrollo de un operativo de plan candado, la Policía Nacional en la ciudad de Cartagena, desarticulo una banda delincuencial, dedicada al hurto a comercio en diferentes ciudades del país, especialmente a droguerías de grandes superficies, donde se comercializan elementos pequeños pero de gran valor.

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En total fueron 4 hombres y 2 mujeres capturados por hurto, a quienes se les halló en diferentes morrales, mercancía avaluada en más de 40 millones de pesos y un arma de fuego tipo revólver, señalados como presuntos responsables del hurto a dos droguerías el mismo día en los sectores de Getsemaní y Bocagrande.

El éxito de este operativo de la Policía tiene su génesis en la oportuna denuncia, a la información que circulo por la red de apoyo en el sector de Bocagrande y a la rápida reacción de las zonas de atención policial y del grupo contra atracos de la SIJIN.

EL OPERATIVO:

Con la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad, se lograron obtener detalles del modus operandi de este grupo de delincuentes, quienes pensaron que podían burlar a las autoridades en la ciudad heroica.

Uno de los pormenores que permitió dar con el paradero de los atracadores, fueron unas manillas que estaban usando al momento del ilícito, ese pequeño detalle, le permitió a la Policía identificar el hotel donde se estaban hospedando y así poner en marcha un plan candado en la zona, que permitió finalmente su captura.

LOS CAPTURADOS:

Cuatro hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad extranjera, residentes en la ciudad de Cúcuta, con amplio prontuario criminal relacionado con el hurto en diferentes modalidades.

Se pudo establecer que, viajaban en transporte público, a diferentes ciudades del país, donde se hospedaban por varios días, para cometer hurtos a comercio y luego darse a la huida.

Al parecer, antes de llegar a Cartagena, se encontraban en la ciudad de Bogotá, donde presuntamente, también habían cometido hurtos bajo esta modalidad.

Éxito del plan bastión:

Como es de conocimiento para la ciudadanía, la Policía Metropolitana de Cartagena, hace varios meses, puso en marcha el plan bastión, una estrategia operativa, que busca blindar a Cartagena de la inseguridad, así como las murallas que en otrora la protegieron.

Al parecer este grupo de delincuentes desconocían de esta estrategia, y pretendieron llegar a Cartagena a cometer sus ilícitos, así como lo venían cometiendo en otras partes del país, pero encontraron una Policía fortalecida y dispuesta a protegerla.