Daño en tubería de agua cruda dejó sin servicio a sectores de Cartagena: estos son los barrios

Aguas de Cartagena informa a la comunidad que atiende una avería identificada en la tubería de conducción de agua cruda de 45 pulgadas, una de las dos líneas que transportan el recurso hídrico entre las estaciones de bombeo Piedrecitas y Albornoz.

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Desde el momento en que se detectó la novedad, la empresa activó de manera inmediata su plan de respuesta operativa, disponiendo personal técnico especializado, maquinaria y equipos necesarios para intervenir el punto afectado y avanzar en las labores de reparación.

De forma simultánea, se realizan ajustes en los caudales de conducción de agua cruda y en los procesos de tratamiento de agua potable, con el propósito de optimizar el funcionamiento del sistema mientras se desarrollan los trabajos.

Como consecuencia de esta situación, se presentan afectaciones temporales en el suministro de agua en los siguientes barrios, sectores y urbanizaciones:

Olaya Herrera y sus sectores, María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; sectores de Olaya: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, San José Obrero, Nuevo Porvenir, Las Américas, Ucopín, San Antonio (entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60) y Olaya sector Stella (entre la diagonal 32 a la diagonal 32A y entre la diagonal 32A a la Avenida Pedro Romero).

También se encuentran: La India, 13 de Junio, Los Alpes (viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32), Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transportes, La Candelaria (entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carrera 38 a la 44C).

Adicionalmente, presentan afectación parte de los siguientes barrios: Chiquinquirá (Mz 01 a Mz 05, Mz 11 a Mz 25, Mz 43 a Mz 49, Mz 57 a Mz 62); Las Gaviotas (Mz 76 y Mz 78) y Las Palmeras (manzanas 1 a la 40); urbanización Santa Clara, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, Medellín, Los Ciruelos, Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín, así como la Cárcel de Ternera.

La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, Bomba El Gallo; una parte de los siguientes barrios: San Pedro (manzanas entre la Avenida El Consulado y el canal Ricaurte); San Fernando (viviendas entre la calle 15 y la Avenida Pedro de Heredia); Vista Hermosa (entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E).

Aguas de Cartagena trabaja de manera continua para restablecer las condiciones normales de operación en el menor tiempo posible, priorizando la estabilidad del sistema y la continuidad del servicio para la comunidad.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios y mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de las labores y la evolución de la situación a través de sus canales oficiales de comunicación.