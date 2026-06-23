Cayó ‘El Pequeño’ en San Cristóbal-Bolívar por presunto hurto: hace dos años lo buscaban

Luego de varios meses de labores investigativas y de seguimiento, unidades de la Policía Nacional lograron la captura de un hombre conocido con el alias de “El Pequeño”, quien era requerido por las autoridades judiciales por el delito de hurto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de San Cristóbal, norte de Bolívar, donde uniformados hicieron efectiva una orden judicial contra el presunto delincuente, de 32 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, alias “El Pequeño” era buscado desde hace aproximadamente dos años por su presunta participación en hechos relacionados con el delito de hurto. Durante ese tiempo habría permanecido oculto para evitar su captura y evadir los controles de las autoridades.

Gracias a las labores de inteligencia y policía judicial, los investigadores lograron establecer su ubicación y materializar el procedimiento que permitió poner fin a su condición de prófugo de la justicia.

Tras su captura, el indiciado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos que se le atribuyen dentro del proceso judicial en curso.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el resultado operativo y reiteró el compromiso institucional con la seguridad ciudadana. “Seguimos trabajando de manera permanente para ubicar y capturar a las personas requeridas por la justicia. Este resultado demuestra que no bajamos la guardia en la lucha contra la delincuencia y que continuaremos desarrollando acciones contundentes para garantizar la tranquilidad de los bolivarenses”, dijó el oficial.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad, recordando que la información ciudadana es fundamental para continuar obteniendo resultados operativos en todo el departamento.