De automatización a cultura organizacional: fintech latinoamericana impulsa la IA en sus equipos

Colombia

Durante años, la conversación sobre la inteligencia artificial estuvo dominada por una idea casi imperativa sobre cuántos puestos de trabajo podría reemplazar. No obstante, dentro del ecosistema fintech latinoamericano empieza a consolidarse otro fenómeno, mucho más silencioso y concreto: la IA ya no solo automatiza tareas, sino que empieza a cambiar la cultura de trabajo de las empresas.

La transformación ocurre especialmente en industrias donde crecer rápido, sin multiplicar estructuras operativas, se volvió una necesidad, como ocurre en el crédito digital.

Al mismo tiempo, la base de usuarios fintech ya superaba los 5.8 millones de prestatarios recurrentes, aumentando significativamente en los últimos dos años. Este crecimiento acelerado plantea un desafío inmediato para las compañías: escalar las operaciones, la atención, el análisis de riesgo y los procesos internos sin perder eficiencia, por lo que ahí es donde empieza a aparecer la inteligencia artificial como infraestructura operativa cotidiana.

Una de las compañías que comenzó a trabajar sobre esta lógica es Anticipo, una fintech latinoamericana especializada en el préstamo digital que, desde el 2025, comenzó a impulsar iniciativas internas para entrenar a todos sus equipos en herramientas de IA enfocadas en la mejora de las tareas diarias. Las iniciativas incluyen capacitaciones, kick-offs, Pitch Days y Demos, aplicadas con metodologías del rubro tecnológico y que ahora trascienden a nuevas industrias para evolucionar soluciones concretas que automaticen procesos reales dentro de la empresa.

La consigna para esta compañía era simple: identificar tareas repetitivas que consumían horas de trabajo manual y rediseñarlas utilizando inteligencia artificial. Desde entonces, equipos de áreas como operaciones, cobranzas, atención al cliente y marketing trabajan sobre la automatización de reportes, la organización de la información, la optimización de flujos y la reducción de tiempos operativos; pues más que un ejercicio tecnológico, el desafío adoptado por Anticipo funciona como un catalizador cultural.

En ese sentido, la lógica detrás de estas iniciativas también responde a una realidad económica más amplia. Aunque el acceso al crédito en Colombia continúa expandiéndose, también convive con desafíos importantes para los hogares. De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera, elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades, solo el 35,5 % de los adultos accede a crédito a través de entidades financieras tradicionales.

En paralelo, el ecosistema fintech se ha consolidado como uno de los principales vehículos de inclusión crediticia del país. Según Colombia Fintech, las empresas de crédito digital han otorgado más de 44 millones de préstamos.

El perfil de estos usuarios también refleja un cambio generacional en el sistema financiero. Estudios de TransUnion muestran que los jóvenes colombianos participan activamente en el mercado de crédito, con una penetración en productos de libre inversión superior al promedio general en varios grupos etarios, impulsados por una mayor diversificación de canales de acceso, entre los que se encuentran las fintech, las cooperativas y las plataformas digitales.

Asimismo, esto explica por qué muchas startups financieras comenzaron a incorporar herramientas de IA, no solo para optimizar costos, sino también para responder a consumidores digitales que esperan experiencias inmediatas, simples y personalizadas.

La tendencia ya se refleja en actividades diarias, con asistentes enfocados en análisis operativos, la automatización de documentos, la creación de contenidos, la categorización de consultas, los modelos de ‘scoring’ alternativo y la mejora de procesos de cobranza.

Sin embargo, puede que el cambio más profundo no sea técnico: en muchas fintech, saber trabajar con la IA empieza a convertirse en una habilidad transversal, igual que lo que ocurrió con Excel o Slack. La diferencia es que ahora no se trata solo de usar herramientas, sino de aprender a colaborar con sistemas capaces de acelerar procesos, sintetizar información y multiplicar productividad.

En un ecosistema donde las fintech ya representan uno de cada cuatro créditos del sistema financiero argentino, la carrera parece haber cambiado de eje, pues ya no ganaría solamente quien crece más rápido, sino quien logra integrar tecnología dentro de su cultura de trabajo antes que el resto.