Contundente mensaje de Cristiano Ronaldo luego de polémicas declaraciones de Joao Neves

La Selección de Portugal no tuvo el estreno esperado en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo K dejó sensaciones de preocupación en el combinado luso, que llegaba al torneo como uno de los favoritos para avanzar sin sobresaltos a la siguiente fase.

Además del resultado, una inesperada polémica se tomó el entorno de la selección portuguesa tras unas declaraciones del mediocampista João Neves sobre la figura de Cristiano Ronaldo. El jugador del PSG aseguró ante los medios que el capitán es “uno más” dentro del grupo y que, aunque aporta su experiencia, no recibe un trato diferente al resto de compañeros.

Las palabras de Neves generaron todo tipo de reacciones en la prensa internacional, que interpretó sus declaraciones como una posible señal de tensiones internas dentro del vestuario portugués.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo ante la polémica?

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Sin embargo, Cristiano Ronaldo se encargó de apagar rápidamente cualquier rumor. El máximo goleador en la historia de Portugal publicó una fotografía junto a toda la plantilla a través de su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje breve pero contundente: “Siempre unidos”.

La imagen llamó especialmente la atención porque en ella aparece João Neves, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de respaldo y unión dentro del grupo, descartando cualquier conflicto entre ambos futbolistas.

Portugal ahora deberá dejar atrás la polémica y concentrarse en su próximo compromiso mundialista. El equipo dirigido por Roberto Martínez buscará su primera victoria en el torneo cuando enfrente a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K, un partido clave para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026 y recuperar la confianza tras el inesperado empate en su debut.

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