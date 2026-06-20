Turistas atrapados en Venezuela por cierre de frontera

Norte de Santander

El cierre de frontera con Venezuela tiene a una serie de turistas colombianos que regresaban de destinos como Mérida, San Cristóbal y Margarita en medio de los puentes internacionales que comunican al vecino país con Cúcuta.

La medida que estaba prevista para las 6 pm del sábado 20 de junio fue adelantada nueve horas por el gobierno colombiano dejando a los nacionales del otro lado de la frontera.

Los viajeros se comunicaron telefónicamente con Caracol Radio y dejaron ver su preocupación y las críticas al gobierno colombiano.

“No sabemos que significa esta represión.Salimos de Margarita con tiquetes a San Antonio y nos encontramos con esta noticia. Venimos en familia nuestros hijos estan de vacaciones y quedamos a la deriva, quien nos va asistir en estos días...” dijo un padre de familia.

Otro llamó la atención y dijo “esto no es sino una medida contra el pueblo colombiano, este gobierno se niega a dejar a los colombianos decidir su futuro y quiere hacer lo mismo que Venezuela”.

Una joven mujer manifestó “donde están las autoridades migratorias, quien nos va orientar, a donde nos dirigimos ahora, no tenemos plata para tres días, venimos de regreso, es inaudito lo que hace Petro”.

El gobierno nacional a través de Migración Colombia ha manifestado que la apertura de los puentes internacionales se realizará el lunes a las 6 AM.