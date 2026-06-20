Sorpresivo cierre de frontera genera malestar y traumatismos

Norte de Santander

La decisión del gobierno colombiano de cerrar la frontera con Venezuela causó sorpresa en para las autoridades en Norte de Santander y en diferentes sectores sociales, políticos y económicos.

De manera abrupta, los funcionarios de Migración Colombia empezaron apostarse en los puentes internacionales y a transmitir el anunció sobre el cierre de los pasos binacionales.

Los ciudadanos mostraron su descontento y la preocupación por los efectos que generó la medida que se empezó aplicar de inmediato.

“No entendemos lo que esta pasando, con nueve horas cambian el decreto, estamos a la deriva con la familia y acá ningún funcionario dice nada” dijo un colombiano que vive en el Táchira.

Un conductor advirtió “como todo lo del gobierno Petro, atropellar y reprimir para asustar a la gente que quiere votar mañana. Lamentablemente este es otro efecto negativo para el actual gobierno que a veces quisiera llevarnos a vivir lo de Venezuela”.

Una mujer con sus hijos dijo “yo me quede ahora de este lado todos los días paso a trabajar y mire la arbitrariedad del gobierno, quitarnos hasta la posibilidad de trabajar hoy”.

En medio de ese panorama y con una temperatura de 38 grados muchos colombianos siguen apostados en la mitad de los puentes intentando dialogar con la Guardia Venezolana ante las situaciones adversas en que se encuentran.

Otros están pensando revisar las condiciones de los pasos ilegales para poder llegar a los municipios venezolanos fronterizos con Colombia.