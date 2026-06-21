Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 jun 2026 Actualizado 10:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Todo listo para la segunda vuelta presidencial en Norte de Santander

1.369.050 están habilitados para sufragar

Rionegro, Colombia. Elecciones presidenciales 2026: Getty Images (Lucas Aguayo).

Rionegro, Colombia. Elecciones presidenciales 2026: Getty Images (Lucas Aguayo). / Anadolu

Rionegro, Colombia. Elecciones presidenciales 2026: Getty Images (Lucas Aguayo).
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander entregaron un parte de completa tranquilidad para el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial.

En este departamento están habilitados para votar 1.369.050 ciudadanos, distribuidos en 697.368 mujeres y 671.682 hombres.

Se informó que en esta región del país están dispuestos 30.726 jurados de votación distribuidos en 472 puestos de votación, en 4.079 mesas.

En esta zona del país las autoridades extremaron la vigilancia en la región del Catatumbo, y la zona rural de Cúcuta donde se han venido registrando problemas de orden público.

Así mismo se ha instalado un puesto de mando unificado que vigilará el desarrollo minuto a minuto de este debate trascendental en la historia del país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir