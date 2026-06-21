Todo listo para la segunda vuelta presidencial en Norte de Santander

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander entregaron un parte de completa tranquilidad para el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial.

En este departamento están habilitados para votar 1.369.050 ciudadanos, distribuidos en 697.368 mujeres y 671.682 hombres.

Se informó que en esta región del país están dispuestos 30.726 jurados de votación distribuidos en 472 puestos de votación, en 4.079 mesas.

En esta zona del país las autoridades extremaron la vigilancia en la región del Catatumbo, y la zona rural de Cúcuta donde se han venido registrando problemas de orden público.

Así mismo se ha instalado un puesto de mando unificado que vigilará el desarrollo minuto a minuto de este debate trascendental en la historia del país.