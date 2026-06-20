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20 jun 2026 Actualizado 02:09

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“Topo” para la modernización del alcantarillado de Cartagena

Aguas de Cartagena utiliza esta nueva tecnología en la instalación de nuevas redes

“Topo” para la modernización del alcantarillado de Cartagena

“Topo” para la modernización del alcantarillado de Cartagena

“Topo” para la modernización del alcantarillado de Cartagena
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Con la utilización de la tecnología avanzada como el sistema de perforación horizontal dirigida para instalar redes, sin necesidad de realizar excavaciones extensivas, la empresa continúa modernizando sus procesos operativos para optimizar tiempo, minimizando impactos en el entorno y de la movilidad.

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El Auger Boring es un método también conocido como “Topo”, que utiliza una hélice rotatoria para excavar el terreno mientras introduce una tubería de acero que actúa como camisa. El sistema se basa en una máquina instalada en una fosa de lanzamiento, que empuja la tubería mientras el tornillo sin fin transporta el material excavado hacia la superficie donde está la segunda fosa abierta.

Con este sistema se han instalado exitosamente274 metros lineales de tubería del sistema de alcantarillado en la avenida Escallón del Centro Histórico y en la calle del Pedregal en el barrio Getsemaní.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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