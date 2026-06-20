“Topo” para la modernización del alcantarillado de Cartagena

Con la utilización de la tecnología avanzada como el sistema de perforación horizontal dirigida para instalar redes, sin necesidad de realizar excavaciones extensivas, la empresa continúa modernizando sus procesos operativos para optimizar tiempo, minimizando impactos en el entorno y de la movilidad.

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El Auger Boring es un método también conocido como “Topo”, que utiliza una hélice rotatoria para excavar el terreno mientras introduce una tubería de acero que actúa como camisa. El sistema se basa en una máquina instalada en una fosa de lanzamiento, que empuja la tubería mientras el tornillo sin fin transporta el material excavado hacia la superficie donde está la segunda fosa abierta.

Con este sistema se han instalado exitosamente274 metros lineales de tubería del sistema de alcantarillado en la avenida Escallón del Centro Histórico y en la calle del Pedregal en el barrio Getsemaní.