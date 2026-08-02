Unicartagena, la segunda institución con mejor producción científica editorial en la Región Caribe

El objetivo de esta convocatoria fue medir la calidad y el impacto de la producción científica nacional mediante la categorización de revistas científicas especializadas bajo estándares de excelencia editorial, promoviendo su inclusión en Sistemas de Resúmenes e Indexación (SIRes) de visibilidad global y la consolidación de la tipología “Reconocida” que proyecte su relevancia en el ámbito académico nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con su Sello Editorial Institucional, la Universidad se ubicó en la posición 15 de 172 instituciones editoras a nivel nacional (percentil ≈ 92), y ocupó en la Región Caribe la segunda posición en volumen editorial, superada únicamente por la Fundación Universidad del Norte, con una diferencia de tan solo una revista.

El resultado final de Unicartagena fue de nueve revistas distribuidas así: (5) revistas clasificadas: Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo y El Taller de la Historia en categoría B; Revista Palobra “Palabra que obra”, Visitas al Patio y Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica en categoría C. Además, cuatro (4) revistas quedaron clasificadas en la categoría Reconocidas: Panorama Económico, Perspectivas Afro, Ing-nova y la Revista Ciencias Biomédicas.

Bajo el liderazgo del rector Willian Malkun la Universidad de Cartagena ha desarrollado estrategias que ratifican su compromiso con el fortalecimiento del Sello Editorial Institucional como un eje estratégico para la consolidación de la investigación y la apropiación social del conocimiento, consolidando un total de 13 revistas científicas y 7 revistas académicas y de divulgación institucional.

El vicerrector de investigaciones, Harold Gómez Estrada manifestó que “estos resultados representan un logro colectivo que reconoce el compromiso y la dedicación de los equipos editoriales, autores, evaluadores y de la Universidad de Cartagena con la generación y difusión del conocimiento. También reflejan el esfuerzo permanente por consolidar revistas científicas de calidad que contribuyan al desarrollo de la investigación, al fortalecimiento de las comunidades académicas y a la proyección del pensamiento crítico desde la región Caribe hacia el ámbito nacional e internacional.”

Los procesos de investigación y divulgación, liderados por la Vicerrectoría de Investigaciones permiten a la institución avanzar en los procesos de indexación y visibilidad internacional, y posicionarse como una universidad con una cultura editorial basada en la excelencia y la mejora continua, como pilares para ampliar el impacto social y científico de la producción académica.