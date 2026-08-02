Investigan intoxicación de 70 estudiantes tras consumir almuerzo escolar en Barranco de Loba

Una emergencia sanitaria se registró en el corregimiento de Los Cerritos, en zona rural del municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar, donde al menos 70 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria resultaron afectados con síntomas de intoxicación de origen bacteriano. Los niños y adolescentes, de entre 3 y 14 años, debieron ser trasladados de urgencia al hospital local tras presentar vómitos repetidos, dolor abdominal, mareos, fiebre y desvanecimientos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La alerta se encendió pasadas las 2:00 de la tarde, del 31 de julio, luego de que los alumnos consumieran el almuerzo suministrado dentro del esquema del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual estuvo compuesto por carne de cerdo, pollo y papas. Ante la contingencia, la ESE Hospital de Barranco de Loba activó los protocolos de atención de emergencia para controlar cuadros de deshidratación y dificultad respiratoria en los menores, logrando estabilizarlos a tiempo. Al momento, la gran mayoría evoluciona de manera favorable y solo dos permanecen bajo observación médica.

Frente a la situación, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Bolívar desplegaron un protocolo conjunto para la toma de muestras y la verificación de las condiciones en las que fueron manipulados y preparados los alimentos dentro del plantel. Por su parte, la Alcaldía de Barranco de Loba dispuso de la flota de vehículos municipales para apoyar los traslados y garantizar la atención médica integral de todos los estudiantes afectados.