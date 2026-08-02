Dumek Turbay entregó parques y escenarios para 50 mil habitantes de la Localidad 2 en Cartagena

Allí donde antes había espacios abandonados, cubiertos de maleza, convertidos en botaderos de basura o marcados por la oscuridad, hoy las comunidades disfrutan de parques, senderos y escenarios deportivos que volvieron a convertirse en puntos de encuentro para niños, jóvenes, adultos mayores y familias. Esa es la transformación que impulsa la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Alcaldía Local 2 de la Virgen y Turística, con obras que recuperan el espacio público y fortalecen la recreación, el deporte y la convivencia ciudadana. Y que, como lo dejó claro el alcalde Dumek Turbay desde un principio, dejaron en el pasado aquellos días donde los recursos de las alcaldías locales eran despilfarrados en capacitaciones ‘relámpago’ y refrigerios.

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Con una inversión cercana a los $2.000 millones, las intervenciones abarcaron la limpieza y adecuación de terrenos, la construcción de parques, zonas de juegos infantiles, gimnasios biosaludables, senderos peatonales, zonas verdes, graderías y canchas múltiples, así como la instalación de iluminación, bancas, arborización y demás obras complementarias que hoy ofrecen espacios más seguros, accesibles y adecuados para el disfrute de la comunidad. En total, fueron recuperados más de 5.000 metros cuadrados de espacio público.

“La Localidad 2 representa un territorio amplio y diverso, integrado por numerosos barrios y corregimientos que hoy avanzan de la mano de una inversión histórica para seguir cerrando brechas y mejorando la calidad de vida de sus comunidades. Recuperar un parque o un escenario deportivo es mucho más que ejecutar una obra. Le devolvemos a las familias espacios seguros para encontrarse, hacer deporte, fortalecer la convivencia y brindarles a nuestros niños, jóvenes y adultos mayores lugares donde construir comunidad”, manifestó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Pero el mayor cambio no se refleja únicamente en la infraestructura. La recuperación de estos espacios ha permitido que cientos de familias vuelvan a apropiarse del espacio público, promoviendo la actividad física, la convivencia y la integración comunitaria. Hoy, parques que permanecían abandonados reciben diariamente a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad que encuentran escenarios dignos para el deporte, la recreación y el disfrute en familia.

“Yo soñaba con ver este lugar así. Antes era un sitio lleno de basura y donde llegaban personas a consumir drogas. Hoy, vemos adultos mayores haciendo ejercicio desde muy temprano, niños jugando todas las tardes y familias disfrutando del parque. La iluminación cambió completamente este sector y la gente está feliz con esta transformación”, expresó Carmenza Velásquez Hernández, una de las fundadoras y residente del barrio Las Gaviotas desde hace 49 años.

La intervención comprendió la recuperación de los parques de República del Líbano, Chiquinquirá, Las Gaviotas y La Sevillana, además del parque La Virgencita, en Bayunca, un nuevo espacio recreativo en la vereda de Puerto Rey y una cancha múltiple en Villas de la Candelaria. Estos proyectos fueron concebidos para responder a las necesidades de cada comunidad, recuperando lugares que durante años permanecieron en desuso y convirtiéndolos en escenarios para la recreación, el deporte y el encuentro ciudadano.

“Iniciamos la recuperación de zonas libres de uso público y de espacios que durante mucho tiempo estuvieron abandonados. Hoy, esos lugares volvieron a la comunidad y se convirtieron en escenarios para la integración familiar, especialmente para nuestros niños, que son quienes más disfrutan estos parques y escenarios deportivos. Cuando al espacio público se le da un buen uso, transforma vidas y fortalece la convivencia de toda la comunidad”, expresó José Luis Barboza, alcalde de la Localidad 2 de la Virgen y Turística.

El impacto de estas obras también se refleja en la apropiación que hoy hacen las comunidades de cada uno de los escenarios recuperados. Desde las primeras horas del día, adultos mayores realizan actividad física, mientras que en las tardes los parques son ocupados por niños, jóvenes y familias que encuentran espacios adecuados para compartir en condiciones de seguridad e iluminación.

“Este espacio ha traído un gran impacto para toda la población. Los adultos mayores madrugan a caminar y a utilizar las máquinas biosaludables; los niños y jóvenes disfrutan diariamente del parque. Como docente de educación física considero que estos escenarios son fundamentales para mejorar la salud y la calidad de vida de toda la comunidad”, afirmó Roberto Bru, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Sevillana.

En República del Líbano, la recuperación de un espacio que durante años funcionó como botadero de basura cambió la dinámica del sector y devolvió a la comunidad un lugar para el encuentro y la recreación. “Para nosotros esto ha sido una bendición. Durante años pedimos un espacio para nuestros niños y hoy vemos el parque lleno todos los fines de semana. Es una obra que cambió la vida del barrio y que recibimos con muchísima alegría”, manifestó Faisurys De Ávila, residente del sector.

Villas de la Candelaria fortalece la infraestructura deportiva de la localidad

A la recuperación de parques también se suma el complejo recreodeportivo Inmaculada Concepción, en Villas de la Candelaria, recientemente inaugurado, una obra ejecutada por la Alcaldía Mayor de Cartagena en articulación con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y la Alcaldía Local de la Virgen y Turística. Este escenario amplió la oferta de espacios para la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre, beneficiando no solo a los habitantes del sector, sino también a comunidades vecinas.

La intervención comprendió la recuperación integral del parque y la cancha múltiple, con una superficie cercana a los 1.998 metros cuadrados, una inversión aproximada de $1.200 millones y un impacto para más de 8.000 habitantes. El proyecto incluyó la renovación del piso deportivo, demarcación reglamentaria para la práctica de fútbol, baloncesto y voleibol, graderías, cerramiento, iluminación, zonas verdes y demás obras complementarias que hoy permiten el desarrollo de actividades recreativas, procesos de formación deportiva y encuentros comunitarios en mejores condiciones.

Con este escenario, niños, jóvenes y clubes deportivos cuentan con un espacio adecuado para entrenamientos, competencias y actividades recreativas, mientras que las familias disponen de un lugar seguro para compartir y fortalecer la convivencia alrededor del deporte.

Una transformación similar se evidencia en Chiquinquirá, donde la recuperación del parque cambió la cotidianidad de decenas de familias que durante años no contaban con un espacio adecuado para la recreación infantil.

“Antes este era un sitio sucio, sin iluminación y sin juegos. Los niños tenían que irse a otros barrios para recrearse. Hoy, todas las tardes este parque está lleno y ellos tienen un lugar seguro donde jugar y compartir. Es muy gratificante ver cómo este espacio volvió a ser de la comunidad”, aseguró Luis Pino Forero, residente del barrio Chiquinquirá.

Hoy, parques y escenarios deportivos que permanecieron durante años en el abandono se han convertido en lugares donde el deporte, la recreación y la convivencia fortalecen el tejido social, promueven hábitos de vida saludables y devuelven a miles de cartageneros espacios para disfrutar en familia.