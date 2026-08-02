Accidente en la avenida Santander deja una persona herida tras choque entre dos vehículos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la avenida Santander, a la altura del Centro Histórico, en la calzada que conduce en sentido Bocagrande hacia Marbella. El hecho involucró a una camioneta Renault Duster gris y a un vehículo Chevrolet Spark GT plateado, dejando como saldo una persona herida y cuantiosos daños materiales.

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De acuerdo con el testimonio de uno de los conductores afectados, la camioneta Duster habría impactado fuertemente al automóvil en una maniobra en la que intentó esquivar el golpe directo. Tras la colisión, la Duster perdió la llanta trasera izquierda y detuvo su marcha metros más adelante con graves afectaciones en su tren trasero, mientras que el Spark GT resultó con los cristales del lado izquierdo y ambas puertas completamente destruidos.

Hasta el lugar de los hechos arribó una ambulancia con personal paramédico para brindar atención médica a la persona lesionada, así como unidades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía. Las autoridades de tránsito asumieron la investigación en el sitio para determinar las causas exactas del siniestro, evaluando hipótesis que van desde un posible estado de embriaguez hasta un microsueño por parte del conductor involucrado.