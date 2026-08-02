Rescataron a dos jóvenes a la deriva en un Jet Ski cerca de Tierrabomba

Un mes después de la odisea vivida por dos jóvenes en el mar Caribe, un hecho similar se registró en aguas de Cartagena cuando dos jóvenes de 18 y 19 años quedaron a la deriva a bordo de un Jet Ski que se quedó sin combustible. La emergencia ocurrió en la tarde de este sábado en la bahía interior de la ciudad, en el sector comprendido entre Castillogrande y la isla de Tierrabomba.

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Tras la alerta emitida por los familiares de los ocupantes, la Estación de Guardacostas de Cartagena desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) hasta la zona. Al llegar al punto, el personal naval constató el estado de salud de los dos afectados, les brindó la asistencia correspondiente y procedió a remolcar la moto acuática alquilada hasta un muelle seguro en la ciudad.

Posterior a la atención de la contingencia, la autoridad marítima impuso una infracción al propietario de la embarcación por permitir la navegación sin el combustible necesario para desarrollar la actividad de forma segura. La Armada de Colombia reiteró el llamado a los prestadores de servicios turísticos y a los usuarios a inspeccionar rigurosamente las condiciones de los vehículos acuáticos antes de adentrarse al mar, evitando poner en riesgo la vida humana en actividades recreativas.