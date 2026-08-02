Nueva rotación de pico y placa para taxis durante el mes de agosto

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informa a los propietarios, conductores y empresas de servicio público individual tipo taxi que, a partir del lunes 3 de junio y hasta el viernes 28 de agosto de 2026, entrará en vigor la nueva rotación de la medida de pico y placa.

La restricción de circulación para los vehículos de servicio público individual tipo taxi se mantendrá en el horario de 6:00 a. m. a 6:00 a. m. del día siguiente, de lunes a viernes, de acuerdo con el último dígito de la placa.

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La nueva rotación será la siguiente:

• Lunes: placas terminadas en 9 y 0

• Martes: placas terminadas en 1 y 2

• Miércoles: placas terminadas en 3 y 4

• Jueves: placas terminadas en 5 y 6

• Viernes: placas terminadas en 7 y 8

El DATT recuerda que la medida busca garantizar una mejor organización de la movilidad, optimizar la prestación del servicio público de transporte individual y contribuir a una circulación más eficiente en las vías de la ciudad.

La entidad invita a propietarios, conductores y empresas de taxis a consultar la rotación vigente y programar sus jornadas de trabajo con anticipación para evitar la imposición de comparendos y demás sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

Asimismo, el DATT continuará adelantando operativos de control y acciones pedagógicas en diferentes sectores de Cartagena para verificar el cumplimiento de la medida y promover el respeto por las normas de tránsito.