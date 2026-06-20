Silueta de sombras I - De la frase al todo, poemario del cartagenero Jeimmer Padilla ‘Jeremmiel’

El poeta Jeimmer Padilla “Jeremmiel” llega a Barranquilla con su primer poemario, Siluetas de sombras I — De la frase al todo, tras presentaciones exitosas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y en Cartagena de Indias.

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El encuentro se realizará el lunes 22 de junio en el Museo Bibliográfico de Autores (Cra 68 #53 - 56).

La obra recoge un universo poético marcado por la nostalgia, el Caribe y la confrontación interior, temas que el autor ha convertido en eje central de su escritura. El libro incluye ilustraciones que dialogan con los textos para ampliar aquello que la palabra, por sí sola, no logra contener del todo.

“Volver al Caribe con este libro es distinto a presentarlo en cualquier otra ciudad. Aquí la nostalgia no es un tema, es el aire que se respira. Quiero que esta noche los poemas dejen de ser míos y empiecen a ser de quien los escucha”, comentó Jeremmiel sobre su regreso a la región.

Concebido como una obra para ser leída en voz alta, el evento en Barranquilla mantendrá ese espíritu: más que una lectura, será un espacio de encuentro donde se espera que surjan tantas preguntas como respuestas, dándole, luz a las sombras.

Barranquilla es la tercera parada de una gira con la que Jeremmiel planea estar presente en las principales ferias literarias del país, llevando su voz a nuevos lectores en cada ciudad.

Entrada libre hasta completar aforo.

De la frase al todo

Siluetas de sombras I — De la frase al todo es una exploración del lenguaje como herramienta de desahogo y confrontación. Entre el existencialismo y la sombra, Jeremmiel construye un universo poético donde cada verso es un umbral hacia lo que aún no tiene nombre.

La voz detrás de las sombras

Jeimmer Padilla Gamarra “Jeremmiel”: Filólogo egresado de la Universidad de Antioquia, Jeimmer Padilla Gamarra es un escritor cartagenero cuya formación en el estudio del lenguaje y la literatura impregna cada verso que firma como Jeremmiel. Su mirada no es la del poeta que versifica el mundo, sino la del filólogo que lo desmonta: quien sabe que las palabras tienen historia, peso y filo, y que ese filo puede usarse para sanar tanto como para herir.

Siluetas de sombras I es su primera obra publicada, y ya apunta a una voz singular dentro de la poesía colombiana contemporánea.