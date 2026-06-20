San Jacinto impulsa emprendimiento y fortalece capacidades productivas de más de 150 beneficiarios

San Jacinto impulsa el emprendimiento y fortalece las capacidades productivas de más de 150 beneficiarios

A través del programa San Jacinto Emprende, 150 emprendedores recibieron apoyo para fortalecer sus unidades productivas en las líneas de gastronomía, artesanía, confecciones y agroindustria, luego de completar un proceso de formación y acompañamiento empresarial.

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De igual forma, en el marco del proyecto de Fortalecimiento de Pequeños Productores, 25 organizaciones fueron beneficiadas con la entrega de activos productivos para mejorar sus procesos en las líneas agrícola y agropecuaria, contribuyendo al crecimiento de sus actividades económicas y al desarrollo del sector rural.

Asimismo, 25 mujeres víctimas de violencia participaron en un proceso de capacitación para fortalecer sus emprendimientos en las líneas artesanal y agrícola, recibiendo herramientas que les permitirán generar ingresos y avanzar hacia una mayor independencia económica.

Durante la jornada, la alcaldesa de San Jacinto, Merly Viana, destacó el impacto de estas iniciativas en la transformación social y económica del municipio.

“Hoy siento una inmensa alegría al ver los rostros de felicidad de mujeres y hombres emprendedores de San Jacinto que culminaron con éxito este proceso. Este proyecto no solo fortaleció a nuestros emprendedores, sino también a pequeños productores y a la Liga de Mujeres de San Jacinto, brindándoles capacitación, herramientas y oportunidades para hacer crecer sus negocios y construir un mejor futuro para sus familias.”

La mandataria señaló que la inversión realizada representa oportunidades reales para la comunidad y reafirma el compromiso de la administración municipal con el desarrollo local.

“Cuando invertimos en el talento, los sueños y la capacidad de nuestra gente, sembramos progreso y desarrollo para todo el municipio. Estos son recursos bien invertidos, transformados en oportunidades que impactarán positivamente la economía local y la calidad de vida de nuestra comunidad. Seguimos creyendo en nuestra gente, porque el verdadero desarrollo nace cuando brindamos oportunidades para crecer.”

Con estas acciones, la Alcaldía de San Jacinto continúa promoviendo el emprendimiento, el fortalecimiento del campo y la inclusión económica como pilares fundamentales para el bienestar y el progreso de las familias sanjacinteras.