“Pueden venir con total tranquilidad”: MinDefensa tras alerta de EE. UU. en municipios del Atlántico. Caracol Radio

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de tranquilidad tras la alerta de viaje de EE. UU. sobre nueve municipios del Atlántico y que ha generado el rechazo de los alcaldes municipales.

“Pero también le podemos dar la confianza de que pueden venir con total normalidad y visitar a Colombia”, dijo Sánchez en su visita a Barranquilla.

El alto funcionario dijo que cada país es autónomo para brindar cualquier recomendación de seguridad a sus ciudadanos con respecto a realizar algún viaje.

Destacó que en Colombia las cifras en materia de turismo están en aumento y que la seguridad ha sido un pilar importante.

“Vemos que el turismo es uno de los renglones que más fuerza ha cogido en Colombia en materia económica. Tenemos un crecimiento importante. Nadie va a pasear a un sitio desarticulado”, dijo.