IDEAM prevé lluvias aisladas durante la mañana del domingo electoral en el Atlántico

Alerta en el Caribe por onda tropical: riesgo de lluvias en Atlántico, Guajira y Magdalena, según IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que para este domingo 21 de junio se prevén lluvias aisladas en el departamento del Atlántico y en amplios sectores de la región Caribe, especialmente durante las primeras horas de la jornada electoral.

De acuerdo con el meteorólogo de turno del IDEAM, Mirovan Sverko, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el avance de una onda tropical desde Venezuela, fenómeno que aportará humedad al territorio nacional y favorecerá la formación de nubosidad.

Según el pronóstico oficial, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará entre la madrugada y la mañana del domingo. Durante ese periodo se espera predominio de cielos mayormente nublados, con lluvias de carácter aislado y de intensidad variable.

“Estamos observando el desplazamiento de una onda tropical que viene desde Venezuela y que está aportando humedad sobre gran parte del país. Por eso, durante la madrugada y la mañana del domingo podrían presentarse lluvias aisladas acompañadas de abundante nubosidad en sectores del Caribe colombiano”, explicó Sverko.

El especialista señaló que las condiciones meteorológicas tenderían a mejorar en el transcurso de la tarde, cuando se prevé una disminución gradual de la nubosidad y, en consecuencia, una menor probabilidad de precipitaciones en el Atlántico y departamentos vecinos.

No obstante, el IDEAM advirtió que hacia la noche podría registrarse nuevamente un aumento de la cobertura nubosa, lo que mantendría la posibilidad de algunas lluvias aisladas.

Ante este panorama, la entidad recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos oficiales durante el desarrollo de la jornada.