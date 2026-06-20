Policía intensifica controles en Bolívar para garantizar unas elecciones seguras este domingo

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República, la Policía Nacional ha reforzado su presencia en todo el departamento de Bolívar con operativos de registro, control y vigilancia, buscando garantizar que la jornada electoral se desarrolle en completa tranquilidad y bajo condiciones de seguridad para todos los ciudadanos.

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Las acciones hacen parte del Plan Democracia 2026 “Voto Seguro”, una estrategia institucional orientada a proteger el ejercicio democrático y prevenir cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones previstas para este domingo 21 de junio.

Los uniformados vienen realizando puestos de control en vías nacionales y secundarias, verificación de antecedentes, registro a personas y vehículos, así como labores de acompañamiento en puntos estratégicos de los municipios bolivarenses, fortaleciendo la presencia policial antes, durante y después de la jornada electoral.

De igual manera, se mantiene la coordinación con las autoridades civiles, organismos de control y Fuerzas Militares para garantizar el orden público y brindar las condiciones necesarias para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre y segura.

“El compromiso de la Policía Nacional es garantizar unas elecciones transparentes, tranquilas y seguras para todos los bolivarenses. Hemos desplegado todas nuestras capacidades institucionales para acompañar este importante proceso democrático y velar por la seguridad de la ciudadanía”, agregó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La institución hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que pueda afectar la convivencia, la seguridad o la transparencia electoral, reiterando que el trabajo articulado entre autoridades y ciudadanía es fundamental para el éxito de esta jornada democrática.