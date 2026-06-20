Policía fortalece la prevención de las lesiones personales en Mangangué

Con el propósito de evitar que los conflictos cotidianos terminen en hechos de violencia, la Policía Nacional llegó hasta el barrio La Paz de Mangangué para liderar una jornada de sensibilización enfocada en la prevención del delito de lesiones personales y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

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La actividad fue desarrollada por integrantes del Grupo de Policía Comunitaria, quienes compartieron con los habitantes mensajes orientados a promover la resolución pacífica de conflictos, el respeto mutuo y la construcción de entornos más seguros para todos.

Durante la jornada, los uniformados destacaron la importancia de utilizar el diálogo como principal herramienta para solucionar diferencias, evitando confrontaciones físicas que puedan poner en riesgo la integridad de las personas y alterar la tranquilidad de la comunidad.

Asimismo, se invitó a los ciudadanos a informar de manera oportuna a las autoridades sobre cualquier situación de agresión o comportamiento violento que se presente en sus sectores, con el fin de actuar de manera preventiva y proteger la seguridad colectiva.

“Seguimos llegando a los barrios del departamento para fortalecer la cultura de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. Nuestro llamado a la comunidad es a privilegiar siempre el diálogo, el respeto y la tolerancia como herramientas fundamentales para construir entornos seguros y libres de violencia”, agregó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para prevenir hechos que afecten la convivencia, promoviendo valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto entre vecinos.