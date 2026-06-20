Mutualser ratifica su liderazgo con innovación y altos niveles de satisfacción de los usuarios

Con un 81% de satisfacción de usuarios y una gestión que le ha permitido mantener estabilidad en medio de la crisis del sector

En el marco de su Rendición de Cuentas vigencia 2025, Mutualser EPS presentó los principales resultados de gestión que reflejan su compromiso con la calidad, la innovación y el bienestar de sus 2 millones 683 mil afiliados en los territorios donde tiene presencia.

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Para Galo Viana, Gerente de Mutualser, la recuperación y sostenibilidad del sistema de salud requiere el compromiso de todos los actores. En ese sentido, destacó que: “Estos resultados son el reflejo de un esfuerzo conjunto entre colaboradores, prestadores, usuarios y aliadosestratégicos. Seguiremos trabajando para aportar a la transformación del sector y garantizar una atención cada vez más cercana, sencilla y sin tanta vuelta”.

Entre los principales avances de la EPS se destaca el fortalecimiento de su modelo de atención centrado en los usuarios, acompañado por la estrategia “Atención sin tanta vuelta”, que ha contribuido a facilitar el acceso a los serviciosde salud, reducirbarreras y mejorar la experiencia de los usuarios. Además de un gobierno corporativo fortalecido y bien estructurado, y como uno de sus pilares fundamentales, la transparencia.

Laentidad también reportóimportantes avances en transformación digitalmediante la implementación de nuevas estrategias de analítica de datos y optimización de servicios en la nube junto a Google Cloud,una apuesta orientada a agilizar procesos,fortalecer la gestión de la información y ofrecer respuestas más oportunas a los afiliados.

Los resultados presentados durante la jornada evidencian además la confianza de los usuarios en mutualser. De acuerdo con el más reciente informedel Ministerio de Salud, la EPS registra un 81% de satisfacción, posicionándose entre las entidades mejor valoradas por los colombianos.

Además, durante la vigencia 2025, también logró reducir en un 36% la razón de mortalidad materna, un resultado que refleja el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y atención integral en salud. Estos y otros resultados fueron socializados durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad.

En un escenario desafiante para el sistema de salud, marcado por la intervención de varias EPS y las dificultades financieras que enfrenta el sector, mutualser destacó la solidez de su gestión financiera y operativa, que le ha permitido mantener la continuidad de los servicios, fortalecer el relacionamiento con su red prestadora y garantizar una atención oportuna y capacidad de respuesta para sus afiliados.