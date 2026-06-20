Lo pararon en la vía y terminó capturado por portar un documento falso

Un procedimiento rutinario de control vial terminó con la captura de un motociclista que, al ser requerido por las autoridades, presentó un documento que resultó ser falso. El caso se registró en una de las principales vías del departamento.

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La acción policial fue realizada por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en el kilómetro 52 de la Ruta 9005, que comunica a San Onofre con Cartagena. En el lugar, los funcionarios detuvieron para verificación una motocicleta de placas NTU-06F.

Durante la inspección de los documentos, los policías establecieron que la licencia de tránsito identificada con el número 10021291154 presentaba inconsistencias y, tras las verificaciones correspondientes, se determinó que era falsa.

Ante esta situación, el ciudadano fue capturado en flagrancia por el delito de uso de documento falso y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial.

“Seguimos fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del departamento para garantizar la legalidad y la seguridad. Invitamos a todos los ciudadanos a portar documentación auténtica y vigente, ya que el uso de documentos falsos constituye un delito que afecta la confianza en las instituciones y será objeto de las acciones judiciales correspondientes”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a conductores y propietarios de vehículos para que mantengan su documentación en regla y eviten incurrir en conductas que puedan derivar en sanciones penales.