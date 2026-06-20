La Policía Nacional promueve la mediación para fortalecer la convivencia en Cartagena

La Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Cartagena, continúa fortaleciendo las estrategias de resolución pacífica de conflictos mediante jornadas mediación, con el propósito de promover la convivencia ciudadana y prevenir hechos que afecten la tranquilidad de las comunidades.

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Durante la jornada, desarrollada en la Casa de Justicia de Chiquinquirá, la Inspección de Policía de Blas de Lezo y la sede de la Fiscalía General de la Nación en el barrio Canapote, uniformados especializados brindaron espacios de diálogo, orientación y concertación para atender de manera oportuna las diferencias presentadas entre ciudadanos.

Como resultado de esta actividad, se realizaron 10 mediaciones en los diferentes puntos de atención y 12 mediaciones policiales in situ, para un total de 22 intervenciones, contribuyendo a la solución pacífica de conflictos de carácter vecinal, familiar y comunitario, evitando su escalamiento y fortaleciendo la cultura del diálogo.

“La Policía Nacional resalta la importancia de la mediación y la conciliación como herramientas eficaces para resolver controversias de manera ágil, voluntaria y pacífica, fortaleciendo la confianza ciudadana y la convivencia en los diferentes sectores de Cartagena.”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena continuará desarrollando este tipo de iniciativas, reafirmando su compromiso con la construcción de entornos más seguros, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la promoción de una cultura de paz.

Para brindar una atención oportuna a la comunidad, la Institución cuenta de manera permanente con Salas de Mediación Policial en las estaciones de Policía Bocagrande, Centro Histórico, Caribe Norte, Nuevo Bosque, Virgen y Turística, Caracoles, Turbaco y Santa Rosa de Lima, así como en la sede de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el barrio Canapote.

Las Salas de Mediación Policial ubicadas en las estaciones prestan atención de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 p.m. a 7:00 p.m.; los sábados, domingos y días festivos, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.. Por su parte, la Sala de Mediación ubicada en la sede de la Fiscalía General de la Nación, en Canapote, atiende de lunes a viernes, en jornada continua, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a hacer uso de estos espacios, donde se promueve el diálogo, la concertación y la solución pacífica de los conflictos, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad en Cartagena.