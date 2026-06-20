La Policía Nacional capturo a alias ‘Alex Pereira’, cabecilla de la ‘Oficina de la Costa Bolívar’ 

En el marco de la ofensiva permanente contra las estructuras criminales, la Policía Nacional, materializó la captura de Alexander Antonio Pereira Castro, de 37 años de edad, natural de Cartagena, conocido con el alias de “Alex Pereira”, señalado como cabecilla de la estructura criminal “Oficina de la Costa Bolívar”.

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La captura se realizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), luego de que el presunto delincuente fuera expulsado desde Panamá, donde había sido detenido el pasado 16 de mayo por autoridades migratorias, cuando pretendía salir hacia puerto rico, siendo abordado en el puesto de control integral de Guabalá, del distrito Tolé, dentro de la provincia de Chiriquí, las autorizades al verificar su pasaporte evidencian que había ingresado al país de forma ilegal, motivo por el cual fue detenido.

Durante el trámite administrativo de expulsión y gracias a las acciones de cooperación internacional, pudieron evidenciar que los documentos presentados eran falsos y que realmente está persona era alias “Alex Pereira”, quien estaba siendo buscado mediante circulares azul y roja en los 196 países miembros de interpol.

El capturado al descender del avión fue notificado por unidades de la Policía Nacional de una orden captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Además “Alex Pereira” presenta otro requerimiento judicial por los delitos de homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

“Alex Pereira” registra una trayectoria criminal de aproximadamente once años. Según las investigaciones, inició su accionar delictivo en 2015 como presunto integrante de la subestructura Héroes del Caribe del Clan del Golfo. Posteriormente, en 2023, habría conformado la estructura criminal “Oficina de la Costa Bolívar”, organización que actualmente lideraría y que tendría injerencia en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena, donde, presuntamente, ejercía extorsiones contra comerciantes y ofrecía servicios criminales bajo la modalidad de outsourcing para la ejecución de homicidios selectivos al servicio de otras estructuras delincuenciales.

Cabe resaltar que alias “Alex Pereira” hacía parte del Cartel de los Más Buscados de Cartagena, divulgado por la Policía Nacional el pasado 28 de abril de 2026, por su presunta participación en el delito de homicidio. De acuerdo con las investigaciones, a este actor criminal se le atribuyen trece homicidios, cuatro tentativas de homicidio y una lesión personal ocasionada a un menor de edad.

Además, este presunto delincuente registra 16 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (2008, 2017, 2020 y 2022); hurto calificado (2009); hurto agravado (2010); homicidio (2014, 2019 y 2023); concierto para delinquir agravado con fines de homicidio (2020 y 2021); concierto para delinquir agravado con fines de extorsión (2023); y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (2025).

“La Policía Nacional ratifica su compromiso de continuar adelantando acciones contundentes contra las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Asimismo, invita a la comunidad a seguir suministrando información oportuna que permita la captura de los actores criminales que atentan contra la tranquilidad de los cartageneros”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.