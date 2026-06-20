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20 jun 2026 Actualizado 21:52

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Gestión de rectoría de UMAYOR a debate de control político en el Concejo de Cartagena

Denuncias ciudadanas advierten posibles inconsistencias e irregularidades en materia presupuestal, contractual, administrativa y patrimonial dentro de la institución

Concejo aprueba debate de control político sobre gestión de UMAYOR

Concejo aprueba debate de control político sobre gestión de UMAYOR

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En sesión de este sábado, fue aprobada con 9 votos a favor, 2 en contra y 8 ausencias la proposición presentada por los concejales Carlos Raad y Wilson Toncel para citar a debate de control político al rector de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UMAYOR), con el fin de que rinda un informe amplio, detallado, verificable y soportado sobre la gestión presupuestal, contractual, financiera, administrativa, patrimonial y de control interno de la institución durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y lo corrido de 2026.

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La proposición también solicita explicaciones específicas sobre la adquisición o arrendamiento del inmueble que funciona como sede en el barrio Armenia, así como sobre las actuaciones precontractuales y administrativas relacionadas con la designación de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación durante la vigencia 2026.

Según los cabildantes, esta solicitud de control político se fundamenta en respuestas emitidas a derechos de petición, informes de control interno, anexos contractuales, inventarios institucionales, procesos pendientes de contratación y denuncias ciudadanas que advierten posibles inconsistencias e irregularidades en materia presupuestal, contractual, administrativa y patrimonial dentro de la institución.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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