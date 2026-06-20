‘El fogón de la abuela’, un libro que convierte el legado de la resiliencia femenina en homenaje

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Yenifer Tordecilla contó cómo el legado de su abuela fue la inspiración principal para escribir esta obra. La autora recordó que fue la primera profesional de su familia, un logro importante que su abuela no alcanzó a presenciar, pero que estuvo marcado por las enseñanzas y valores que recibió de ella.

Yennifer también habló sobre los desafíos que enfrentó al intentar equilibrar sus sueños profesionales con el deseo de preservar el legado familiar. En un país donde muchas personas crecen bajo las expectativas de los demás, su mayor conflicto era decidir entre continuar construyendo su carrera o seguir el camino que había trazado su abuela.

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Tras el fallecimiento de su abuela, la autora viajó a Mompox y compartió con un amigo la idea que tenía en mente. Fue allí donde nació El fogón de la abuela. Durante el desarrollo del proyecto vivió un momento que la marcó profundamente: una de las participantes la saludó como si la conociera de toda la vida, una experiencia que le confirmó que estaba siguiendo el camino correcto.

Para Yenifer Tordecilla, es fundamental tener claros los sueños y metas personales, pero sin olvidar las raíces, la historia propia y a las personas que han acompañado cada paso del proceso.