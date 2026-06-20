Director del IDER abre espacio de diálogo con clubes y delegaciones para fortalecer el deporte
Andrés Porras Villamil, sostuvo un encuentro de trabajo
Como parte de su agenda de acercamiento con los diferentes actores del sector deportivo, el director general del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Andrés Porras Villamil, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de clubes, delegaciones y dirigentes deportivos de Cartagena y Bolívar, con el propósito de escuchar sus inquietudes, conocer de primera mano sus necesidades y construir conjuntamente estrategias que continúen impulsando el desarrollo del deporte en nuestro departamento .
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La jornada se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto y participación, permitiendo un intercambio de ideas alrededor de temas relacionados con el fortalecimiento de los procesos deportivos, la formación de atletas, el crecimiento de los clubes y los desafíos que enfrenta cada disciplina para seguir consolidándose en los escenarios regionales y nacionales.
Durante el encuentro, Porras Villamil destacó que uno de los pilares de su gestión será mantener una relación permanente con la comunidad deportiva, promoviendo una administración cercana, participativa y basada en la escucha activa.
“Las puertas del IDER estarán siempre abiertas para nuestros deportistas, entrenadores, dirigentes y clubes. Escuchar a quienes viven el deporte día a día es fundamental para construir soluciones y seguir fortaleciendo los procesos que necesita Cartagena”, manifestó el director.
La reunión también permitió resolver inquietudes planteadas por los asistentes y generar un espacio de retroalimentación sobre diferentes aspectos administrativos, organizativos y deportivos, facilitando la identificación de oportunidades de mejora y el fortalecimiento del trabajo articulado entre la institucionalidad y las organizaciones deportivas.
Los representantes de los clubes y delegaciones valoraron la realización de este tipo de encuentros, resaltando la importancia de mantener canales de comunicación directos que permitan avanzar en iniciativas orientadas al crecimiento del deporte y al bienestar de los atletas.
Este acercamiento hace parte de la hoja de ruta que lidera el nuevo director del IDER para consolidar una gestión participativa, cercana al territorio y enfocada en el fortalecimiento del deporte como herramienta de desarrollo social, formación de talento y generación de oportunidades para niños, jóvenes y comunidades de Cartagena.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...