Director del IDER abre espacio de diálogo con clubes y delegaciones para fortalecer el deporte de Cartagena y Bolívar

Como parte de su agenda de acercamiento con los diferentes actores del sector deportivo, el director general del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Andrés Porras Villamil, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de clubes, delegaciones y dirigentes deportivos de Cartagena y Bolívar, con el propósito de escuchar sus inquietudes, conocer de primera mano sus necesidades y construir conjuntamente estrategias que continúen impulsando el desarrollo del deporte en nuestro departamento .

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La jornada se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto y participación, permitiendo un intercambio de ideas alrededor de temas relacionados con el fortalecimiento de los procesos deportivos, la formación de atletas, el crecimiento de los clubes y los desafíos que enfrenta cada disciplina para seguir consolidándose en los escenarios regionales y nacionales.

Durante el encuentro, Porras Villamil destacó que uno de los pilares de su gestión será mantener una relación permanente con la comunidad deportiva, promoviendo una administración cercana, participativa y basada en la escucha activa.

“Las puertas del IDER estarán siempre abiertas para nuestros deportistas, entrenadores, dirigentes y clubes. Escuchar a quienes viven el deporte día a día es fundamental para construir soluciones y seguir fortaleciendo los procesos que necesita Cartagena”, manifestó el director.

La reunión también permitió resolver inquietudes planteadas por los asistentes y generar un espacio de retroalimentación sobre diferentes aspectos administrativos, organizativos y deportivos, facilitando la identificación de oportunidades de mejora y el fortalecimiento del trabajo articulado entre la institucionalidad y las organizaciones deportivas.

Los representantes de los clubes y delegaciones valoraron la realización de este tipo de encuentros, resaltando la importancia de mantener canales de comunicación directos que permitan avanzar en iniciativas orientadas al crecimiento del deporte y al bienestar de los atletas.

Este acercamiento hace parte de la hoja de ruta que lidera el nuevo director del IDER para consolidar una gestión participativa, cercana al territorio y enfocada en el fortalecimiento del deporte como herramienta de desarrollo social, formación de talento y generación de oportunidades para niños, jóvenes y comunidades de Cartagena.