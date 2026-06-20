Desarrollo del talento en la agenda del crecimiento empresarial de Cartagena

Con esa visión convocó el encuentro “100 Líderes: El secreto de las empresas que crecen desde adentro”, un espacio que reunió a empresarios, líderes de talento humano, responsables de desarrollo organizacional, representantes gremiales y tomadores de decisiones que hoy tienen un rol determinante dentro de las organizaciones: desarrollar capacidades, fortalecer liderazgo y preparar mejor a sus equipos para responder a los desafíos del presente y las oportunidades del futuro.

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La jornada contó con la participación de Sylvia Ramírez, referente iberoamericana en liderazgo, cultura organizacional y transformación humana, quien compartió una reflexión sobre cómo las empresas que logran sostener su crecimiento son aquellas capaces de evolucionar al ritmo de sus personas y convertir el aprendizaje en una ventaja competitiva.

El encuentro partió de una premisa que hoy gana cada vez más fuerza dentro del entorno empresarial: el desarrollo económico y la competitividad de una región dependen también de la capacidad de sus empresas para aprender más rápido, desarrollar liderazgo y fortalecer capacidades internas.

Desde el trabajo permanente que realiza con el tejido empresarial de Cartagena y Bolívar, la Cámara ha identificado una necesidad creciente de contar con procesos de formación más pertinentes, flexibles y conectados con los desafíos reales que enfrentan las organizaciones. Como respuesta a esa necesidad, presentó oficialmente la Academia de Negocios y Formación Empresarial (ANFE).

ANFE es una nueva apuesta de la Cámara de Comercio de Cartagena orientada a acompañar a las empresas en el desarrollo de capacidades estratégicas para sus equipos, mediante programas de educación continua, formación especializada y soluciones empresariales a la medida.

Su modelo busca apoyar a las organizaciones en el fortalecimiento del liderazgo, el cierre de brechas de competencias y la preparación de equipos capaces de responder a retos asociados con innovación, transformación digital, inteligencia artificial, productividad y desarrollo organizacional.

“Durante años hemos acompañado el crecimiento del tejido empresarial y hemos identificado una necesidad cada vez más evidente: desarrollar personas ya no es una decisión complementaria, es una decisión estratégica para crecer. Con ANFE queremos convertirnos en un aliado de las empresas para fortalecer capacidades que impulsen su evolución y competitividad”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Más que una oferta de formación, esta apuesta busca contribuir a que las empresas de Cartagena y Bolívar cuenten con herramientas para crecer de manera sostenible y fortalecer las capacidades que definirán su competitividad en los próximos años.

Para conocer cómo la ANFE acompañará a las organizaciones en el fortalecimiento del talento, el desarrollo de liderazgo y la construcción de capacidades para crecer, visite: www.cccartagena.org.co/es/anfe/oferta-academica-empresarial