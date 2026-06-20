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20 jun 2026 Actualizado 12:18

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Consejo de Estado declaró ‘cosa juzgada’ y Unicartagena no devolverá dineros a Ecopetrol

Recordemos que la Corte Constitucional, mediante una sentencia de unificación, resolvió de fondo la controversia entre la Institución y la Estatal Petrolera

Con EXPOSGRADOS 2025: La Universidad de Cartagena te invita a transformar tu futuro

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Cartagena
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Desde diciembre de 2024, el rector Willian Malkun Castillejo, informó a la comunidad universitaria que la Corte Constitucional, mediante una sentencia de unificación, resolvió de fondo la controversia entre la Universidad de Cartagena y Ecopetrol, y ordenó al Consejo de Estado la expedición de un fallo de reemplazo atendiendo la existencia de la cosa juzgada.

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Este 16 de junio, la Universidad recibió la notificación de la sentencia del Consejo de Estado que declara la existencia de la cosa juzgada y pone fin de manera definitiva a esta controversia jurídica.

En otras palabras, se cierra un capítulo que acompañó a la institución durante casi dos décadas y que generó incertidumbre sobre su futuro. Este cierre significa que la Universidad de Cartagena puede mirar hacia adelante con tranquilidad; además demuestra que la actuación de la universidad ha sido ajustada a la ley.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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