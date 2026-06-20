Con las pantallas gigantes de SuperGiros y BetPlay se vivió en grande el partido de Colombia

Con las pantallas gigantes de SuperGiros y BetPlay se vivió en grande el partido de la Selección Colombia

La jornada se vivió en los centros comerciales La Plazuela, Los Ejecutivos, La Serrezuela y Plaza 90, donde los asistentes disfrutaron del encuentro y participaron en el sorteo de las gafas mundialistas oficiales de la Selección Colombia.

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“Queremos seguir creando espacios que conecten a los bolivarenses con la emoción del Mundial. Ver a las familias y aficionados reunidos apoyando a nuestra Selección nos motiva a continuar llevando experiencias que acercan nuestra marca a la comunidad”, destacó José Vergara Saltarín, jefe de mercadeo y comunicaciones de SuperGiros Bolívar.

La invitación continúa para los próximos encuentros de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que serán transmitidos el 23 y 27 de junio en los mismos centros comerciales, asimismo, será transmitida la semifinal el 15 de julio y la final, el 19 de julio.

Carlos Gómez, jefe de juegos de suerte y azar de SuperGiros Bolívar, invita a los bolivarenses a seguir acompañando las actividades y experiencias que la compañía tiene preparadas durante la celebración del Mundial. “Invitamos a todos los aficionados a estar atentos a nuestras redes sociales oficiales, donde podrán conocer las promociones, actividades y sorpresas que hemos preparado para vivir la emoción mundialista”.

Con estas iniciativas, SuperGiros Bolívar reafirma su compromiso de generar espacios de entretenimiento, cercanía y conexión con la comunidad, llevando la emoción del Mundial más cerca de los bolivarenses y acompañándolos en cada encuentro de la Selección Colombia.