Con las pantallas gigantes de SuperGiros y BetPlay se vivió en grande el partido de Colombia
SuperGiros Bolívar se tomó los centros comerciales de Cartagena durante la transmisión del primer partido de la Selección Colombia del Mundial de Fútbol 2026, una experiencia que reunió a cientos de aficionados en torno a la pasión por el fútbol
La jornada se vivió en los centros comerciales La Plazuela, Los Ejecutivos, La Serrezuela y Plaza 90, donde los asistentes disfrutaron del encuentro y participaron en el sorteo de las gafas mundialistas oficiales de la Selección Colombia.
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“Queremos seguir creando espacios que conecten a los bolivarenses con la emoción del Mundial. Ver a las familias y aficionados reunidos apoyando a nuestra Selección nos motiva a continuar llevando experiencias que acercan nuestra marca a la comunidad”, destacó José Vergara Saltarín, jefe de mercadeo y comunicaciones de SuperGiros Bolívar.
La invitación continúa para los próximos encuentros de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que serán transmitidos el 23 y 27 de junio en los mismos centros comerciales, asimismo, será transmitida la semifinal el 15 de julio y la final, el 19 de julio.
Carlos Gómez, jefe de juegos de suerte y azar de SuperGiros Bolívar, invita a los bolivarenses a seguir acompañando las actividades y experiencias que la compañía tiene preparadas durante la celebración del Mundial. “Invitamos a todos los aficionados a estar atentos a nuestras redes sociales oficiales, donde podrán conocer las promociones, actividades y sorpresas que hemos preparado para vivir la emoción mundialista”.
Con estas iniciativas, SuperGiros Bolívar reafirma su compromiso de generar espacios de entretenimiento, cercanía y conexión con la comunidad, llevando la emoción del Mundial más cerca de los bolivarenses y acompañándolos en cada encuentro de la Selección Colombia.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...