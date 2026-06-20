Así quedó el Grupo C del Mundial 2026 tras victorias de Brasil y Marruecos

Terminó la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. La jornada dejó las victorias de Brasil y Marruecos, los dos favoritos de la zona, que ya se enfrentaron, y ahora buscarán los puntos en búsqueda del primer puesto, en la última fecha.

Escocia 0-1 Marruecos

Luego del empate 1-1 contra Brasil en la primera fecha, el conjunto africano se impuso por la mínima diferencia en su segunda salida ante Escocia, resultado que lo ubicó en el segundo lugar del Grupo C.

El gol de la victoria llegó apenas al minuto 2 del encuentro. En la primera gran acción del encuentro, Brahim Díaz cedió para Saibari y este con una volea la mandó a guardar esquineado a un palo del portero Angus Gunn.

Brasil 3-0 Haití

El equipo de Carlo Ancelotti se quitó la presión de encima luego de vencer a Haití por 3-0. Si bien fue victoria, por ser Vrasil y el rival, se pensó que iba a ser una diferencia mucho más marcada, aunque al final se ubican en el primer puesto del Grupo C.

A la Canarinha le costó 23 minutos para abrir el marcador. Vinicius remató al arco, quedó el rebote que dio el arquero y luego llegó el jugador del United, Matheus Cunha, para con un rebote enviarlo a guardar. El segundo también fue obra de Cunha, quien recibió un pase de Vinícius y remató al primer palo del arquero.

Antes de terminar el primer tiempo, fue Vinícius el que finalizó la jugada tras un pase de Lucas Paquetá y puso el 3-0, que luego sería el marcador final.

Así quedó el Grupo C del Mundial

POS EQUIPO PJ PTS DIF 1 Brasil 2 4 +3 2 Marruecos 2 4 +1 3 Escocia 2 0 0 4 Haití 2 0 -4

Fecha 3 del Grupo C del Mundial

Los partidos de la fecha 3, de todos los grupos, se jugarán de manera simulatánea. En el caso de la zona C, serán de la siguiente manera:

Miércoles 24 de junio

Escocia vs. Haití / 5:00 p.m.

Marruecos vs. Haití / 5:00 p.m