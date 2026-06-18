Suiza toma el liderato provisional: así quedó la tabla del Grupo B del Mundial 2026

La segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó a aclarar el panorama de la clasificación. Suiza se impuso con autoridad por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina y, de manera provisional, asumió el liderato de la zona con cuatro puntos, quedando a la espera de lo que suceda en el compromiso entre Canadá y Catar programado para las 5:00 p.m. El triunfo suizo los deja muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

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El encuentro se definió en la recta final gracias a la gran actuación de Johan Manzambi, quien rompió la igualdad a los 73 minutos y volvió a aparecer a los 89’. Entre ambos tantos, Ruben Vargas amplió la diferencia al 83’, y Granit Xhaka de penal al 90+7’sentenciando una victoria contundente para una selección suiza que dominó gran parte del compromiso y aprovechó sus oportunidades en el tramo decisivo.

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Con este resultado, la tabla provisional del Grupo B queda con Suiza en el primer lugar con 4 puntos. Bosnia y Herzegovina se mantiene con 1 unidad, igual que Canadá y Catar, ambos con un punto, todavía tienen pendiente su compromiso de esta segunda jornada. El resultado del duelo entre los coanfitriones y los asiáticos será determinante para definir el orden de la clasificación y el panorama de cara a la última fecha del grupo.

Tabla provisional del Grupo B:

Equipo Pts Suiza 4 Canadá 1 Bosnia y Herzegovina 1 Catar 1



